HÜLYA GÜLER

Ruhlarımızın hızına yetişemediği yüksek teknoloji, değişen iş dünyasının neredeyse her işlevini şekillendiriyor. Belki de bu yüzden günümüz iş liderlerinin karşı karşıya olduğu en kritik soru bu; değişimin neresindesiniz?

Değişimi takip etmek, parçası olmak ya da yönlendirmek... (Buna verdiğiniz cevap, işinizin/şirketinizin geleceğini belirliyor.) INBUSINESS Dergisi, işte dünyadaki bu değişimi yönlendiren kurumlardan biri olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile bir içerik ortaklığı gerçekleştirdi.

Bu ortaklıkla, MIT'nin yönetim, liderlik ve strateji alanındaki yayını Sloan Management Review'un kapsamlı raporları ve araştırmaları artık Türkiye'de. Bu yazıda size INBUSINESS'ın mayıs sayasında yer alan iki güzel MIT Sloan Management Review araştırmasından söz etmek istiyorum. Biri blok zincirine şirketlerin kullanım imkanları açısından bakan bir araştırma, diğeri de iş insanlarının dijital dönüşüm sürecini nasıl yönetecekleri ile ilgili.

Kısa süre içinde belki hepimizin günlük hayatında düşündüğümüzden daha fazla yer edinecek blok zinciri uygulamalarına yönelik araştırma; aralarında IBM ve Walmart'ın da olduğu 5 şirketin, blok zinciri uygulamalarını, veri yönetimi açısından nasıl kullandıklarını ortaya koyuyor. Çoğu şirketin blok zincirine bugüne kadar yatırım yapmakta neden yavaş hareket ettiğini anlamak zor değil. Ancak son yıllarda üst düzey yöneticilere, blok zincirinin bir sonraki yenilik dalgasında nasıl yol alacakları konusunda yöneltilen sorular da artıyor.

Örneğin yeni bir blok zinciri geleceğine hazır mısınız? İşte bu araştırma günümüz iş liderlerini bir taraftan blok zincirinin mevcut iş modellerini alt üst etme, güvenilir üçüncü tarafları aradan çıkarma ve 'ekonomik, sosyal ve politik sistemlerin doğasını değiştirme' potansiyeli hakkında uyarıyor. Diğer taraftan yöneticilere blok zincirinin neden olduğu abartılı heyecana ve barındırdığı gizli zafiyetlere dikkat çekiyor. Bu uyarılara rağmen blok zinciri hakkında şüphelerin giderek azaldığını söyleyebiliriz. Zira araştırma dünyada üst düzey yöneticilerin yarısından fazlasının blok zincirini 'ilk beş stratejik öncelik' arasına aldığını gösteriyor.

Bu kaçınılmaz süreci iyi yönetmek için en çok ihtiyaç duyulan: Dijital Ustalık. Günümüz iş insanlarının yeni meydan okuması...



PANDEMİ SINAVINI ÇİFT HANELİ GEÇTİ

INBUSINESS bu ay kapağına Türkiye'nin (son günlerin popüler kelimesi) ilk unicorn'u Turkcell'in kurucuları arasında yer alan Murat Vargı'nın kızı Banu Vargı'yı taşıdı. Murat Vargı'nın 1993'te kurduğu MV Holding'in 2018'den bu yana başkanlığını yürüten Banu Vargı, göreve gelmesinin ikinci yılında pandemi kriziyle karşılaştı. Bu sınavı çift haneli bir performansla geçen Banu Vargı, MV Holding'in 6.5 milyar liraya ulaşan cirosunu, bu yıl yenilenebilir enerji başta olmak üzere sürdürülebilir faaliyetleriyle yine çift haneli büyütmeyi hedefliyor. İlk kez konuşan iş dünyasının yükselen yıldızı Banu Vargı'nın, bu özel röportajında sürdürülebilirliği odağına alan yeni nesil iş insanlarının gündemine ilişkin kritik mesajlar bulacaksınız.