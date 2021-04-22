HÜLYA GÜLER

Bugün, günlerden Dünya Günü (Earth Day)... İlk olarak 22 Nisan 1970'te UNESCO'nun girişimiyle güzel gezegenimizin çevre sorunlarına dikkat çekmek üzere kutlanmış. Son yıllarda çevre sorunlarının kendini daha fazla hissettirmesiyle, daha bir coşkuyla gündeme getirilen böylesi bir günün, (her özel gün gibi) temelinde dezavantajların olması ne üzücü. Ama asıl üzücü olan çevre sorunlarını kökünden çözmek için global bir IQ oluşturamamış olmamız. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) dün açıkladığı Enerji Dönüşüm Raporu'nun (Fostering Effective Energy Transition 2021) sonuçları da bunu doğrular nitelikte. WEF'in 10 yıldır hazırladığı ve bir de endeks (ETI) açıkladığı raporun bu yılki sonuçları nedense moralimi bozdu. Pandemiyle yükselen sürdürülebilirlik söylemleri sanırım beklentilerimi yükseltti. Ama eğer durum herkes için böyleyse yani pandemiyle birlikte sürdürülebilirlik konusunda beklentilerimiz gerçekten yükseldiyse bu, dünya için çok iyi bir haber. Gelelim WEF'in enerji dönüşümü araştırmasının dikkaç çeken sonuçlarına:

*Dünya genelinde geçen yıl enerji dönüşümü için gerçekleşen yatırımlar pandemiye rağmen ilk kez 500 milyar doları aştı. Bu rakam 2011 yılında 300 milyar dolardı.

*2010 yılında dünyada 1 milyar 200 milyon kişinin elektrik enerjisine erişimi bulunmazken, bu rakam geçen yıl 800 milyonun altına düştü.

*Sanayiden ve fosil kaynaklı yakıt kullanımından kaynaklı karbon emisyonları, 2010 yılına göre 1 gigaton artışla 34 gigatona ulaştı.

*Raporla birlikte açıklanan Enerji Dönüşüm Endeksi'nde Türkiye 115 ülke arasında 63. sırada yer aldı. 2012'den bu yana endekste yer alan Türkiye'nin endeks puanı ise 58 olarak gerçekleşti. Endeksin ilk sırasında 79 puanla İsveç yer aldı.

Dünya Günü'nde, diğer özel günlerdeki gibi bir hediye alışverişi olmuyor. Biz yine de sonsuz bir cömertlikle bize kucağını açan dünyamıza artık daha fazla zarar vermemenin yolunu bulmalıyız. Bu kendimize ve gelecek nesillere vereceğimiz en güzel hediye olacaktır, sizce de öyle değil mi?



YATIRIMDA 'YENİLENEBİLİR' ENERJİ

WEF'in raporuna göre dünya için atmamız gereken çok adım var ama bir yandan da sürdürülebilirlik bilincinin arttığını göz ardı etmemeliyiz. Bunun izlerini ekonominin her alanında görmeye başladık. Örneğin bu hafta Borsa İstanbul'da 3 halka arz gerçekleşiyor. Bunlardan 2'si yenilenebilir enerji şirketi. Konuya dikkatimi İş Portföy Genel Müdürü Tevkif Eraslan çekti. J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Yenilenebilir Enerji Karma Fonu'nu oluşturan İş Portföy'ün fonuna bir ayda 2 bin 264 yatırımcı geldi. Eraslan, şu anda büyüklüğü 50 milyon TL'ye ulaşan fona gösterilen yoğun ilginin yenilenebilir enerjinin geleceğine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu söylüyor.