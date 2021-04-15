HÜLYA GÜLER

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı mehrum iş insanı Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine 16 yıldır verilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nın bu yılki teması, 'Korona Sonrası Dünya ve Türkiye: Pandemilerin Sosyal, Psikolojik ve Siyasi Etkileri' olarak belirlendi. Davranış değişikliklerine yönelik çalışmalarıyla pamdemiyle mücadeleye uluslararası düzeyde önemli katkılar sunan University College London Davranışsal Değişim Merkezi Direktörü Profesör Susan Michie'nin, Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldüğü araştırma ödüllerine bu yıl 5 kıtadan rekor sayıda başvuru geldi. Önceki akşam Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Güler Sabancı'nın da katılımı ile gerçekleşen online ödül törenin ardından Prof. Michie'yle bir araya geldik. Michie'ye pandemiyle mücadelede en etkili davranış değişikliğinin hangisi olduğunu sordum. Söze bu konuda bir sitemle başladı Michie ve pandemi döneminde global olarak araştırma bütçelerinin sadece yüzde 4'nün davranış değişiklikleri alanındaki çalışmalara verildiğini geri kalan yüzde 96'nın ilaç ve aşı çalışmalarına ayrıldığını söyledi. Oysa davranış değişikliğinin pandemiyle mücadelede kilit bir önemi olduğunu vurguladı. Uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmaların sonucunda kişilerin bir davranış değişikliğine gitmesi için öncelikle bunu yapmaya yeteneklerinin olması gerektiğini, ardından fırsatlarının ve motivasyonlarının olması gerektiğini vurgulayan Michie şöyle devam etti: "Örneğin bir kişinin bisiklet sürmesi için önce bisiklet sürmeyi bilmesi (yetenek), sonra bir bisikletinin olması (fırsat) ve bisikletle gezmeyi istemesi yani motivasyonunun olması gerekir. İnsanların maske takması için ya da evde izole olmaları için önce bunun önemini bilmeleri, sonra maskelerinin olması ya da evde kalınca geçinebilecekleri bir finansal kaynaklarının olması gerekiyor. Yani pandeminin kilit mücadele yöntemi olan maske, hijyen ve mesafenin sağlanması sadece kişinin bunu istemesine bağlı değil. Bunun için yetenek ve imkânının da olması gerekiyor. İşte hükümetlerin sağlaması gereken de bu. Bu sağlandığında yani kişiler kendilerini koruyabildiklerinde, çevrelerini de koruyacaklar. Bütün mesele de bu değil mi zaten." Profesör Michie'nin söyledikleri belki çok bilindik ama biraz düşününce bir o kadar da derin!