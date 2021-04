HÜLYA GÜLER

İlk pazar analizini henüz 15 yaşındayken yapmış bir isimdir Ahmet Zorlu. İş yaşamına Denizli Babadağ'da 50'li yıllarda ailesinin ürettiği tekstil ürünlerini satarak başlayan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu'nun, Trabzonlu bir müşterisi dikkatini çeker. Bu kişinin her gelişinde daha fazla mal alması, Ahmet Zorlu'ya 'Trabzon'da ciddi bir talep olduğunu' düşündürür. Ardından Trabzon'da bir dükkan açmayı aklına koyar. Sonrasını biliyorsunuz; 2.5 milyar doları ihracat olmak üzere 35 milyar lira geliri ve 33 bin çalışanıyla bir sanayi devi ortaya çıkar.

Azmi, cesareti ve çalışkanlığıyla genç yaşta işe sıfırdan başlayan sanayi kuşağının en önemli temsilcilerinden biri olan Ahmet Zorlu, uzun süredir koruduğu sessizliğini INBUSINESS Dergisi için bozdu.



INBUSINESS'a iş ve özel yaşamına ilişkin önemli açıklamalar yapan Ahmet Zorlu, iş hayatındaki dönüm noktalarını, Trabzon'daki dükkan, Taç markası, Vestel'i satın alma ve Denizbank'ı kurma şeklinde özetliyor. Bugün hala her gün işe giden duayen iş insanı Ahmet Zorlu, pandeminin en başında sadece 40 gün evde kalmış. Bu süreci çok sıkı bir dayanıklılık testi olarak gördüğünü söyleyen Ahmet Zorlu, holdingi önümüzdeki dönemde rekabette daha da öne çıkaracağını öngördüğü 'Akıllı Hayat 2030' sürdürülebilirlik stratejisini çok önemsiyor. Zorlu Holding'in her yıl ortalama 2 milyar TL yatırım yaptığını vurgulayan Ahmet Zorlu, "Geçen yıl da düzenli yatırımlarımızı sürdürdük. Bu süreçte 'Akıllı Hayat 2030' sürdürülebilirlik stratejimizden taviz vermeden yatırımlarımıza ve Türkiye ortalamasının üzerinde büyümeye devam ettik. Portföyümüzün de pandemi gibi krizlere ne kadar dayanıklı olduğunu bir kez daha test etmiş olduk." Her şeye hayal kurmakla başladığını söyleyen Ahmet Zorlu'nun, "Ben hiç kolay para görmedim. Çok hayal kurdum, çok çalıştım ve hala da çalışmaya devam ediyorum" şeklindeki sözleri ise gençlere çok önemli bir mesaj niteliğinde.



YOK ARTIK LEBRON JAMES!

Pandemide sanat da kapalı mekanlardan dijital ortamlara aktı ve kendine yeni bir yer buldu, blok zinciri. Bir süredir birtakım dijital sanat eserlerinin akıl almaz fiyatlara satıldığını okuyoruz/izliyoruz. Örneğin basılı eserlerini 100 dolardan daha yüksek bir fiyata satamayan Mike Winkelmann'ın (Beeple) Everdays The First 5000 Days isimli dijital eseri geçenlerde 69 milyon dolara satıldı. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Twitter CEO'su Jack Dorsey de ilk tweetini 2.9 milyon dolara sattı. Son olarak müzik ve sporda unutulmaz anların (herkesin ulaşabildiği) videolarının orjinali NFT olarak satılmaya başladı. Top Shot adlı bir platformlarda NBA liginin efsane basketbolcusu LeBron James'in videoları dahil tüm görüntülerin değeri 400 milyon dolara ulaştı. Tüm bunları kripto sanatı 'geçici bir heves mi, yoksa sanatsal bir devrim mi' diye şüpheyle izleyenler, LeBron James'in arka arakaya attığı 3'lüklerden sonra sunucunun meşhur tepkisini hatırlayacaklardır; Yok artık LeBron Jamses!