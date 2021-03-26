HÜLYA GÜLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile 2017-2020 arasında Türkiye'de, 397 milyon ton hammadde, 315 milyon kilovatsaat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrol tasarrufu sağlandı. 17 milyon ton kullanılabilir atık toplandı, 2 milyar ton sera gazı salınımı önlendi ve 209 milyon ağaç kurtarıldı. Hesaplara göre, bu eylemler sayesinde 17 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. Projenin hedefi ise 100 bin kişiye doğrudan istihdam ve yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlanması.



Bir sosyal sorumluluk projesi olarak Sıfır Atık projesinin ekonomiye 17 milyar liralık katkı sağlandığını öğrendiğimde sürdürülebilir bir dünyanın mümkün olduğuna ilişkin ümidim arttı. Tüm bu rakamlar aslında tüketim ekonomisinden, döngüsel ekonomiye samimi bir geçiş yapıldığında (bugünlerde, daha çok karamsar mesajlarla gündeme gelen) iklim krizinin, yok edici etkisinden kurtulabileceğimize ilişkin birer gösterge. İşte bu nedenle olsa gerek, Sıfır Atık Projesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından 'Küresel Amaçlar Eylem Ödülüne' layık görüldü. Türkiye'de ilk kez verilen bu ödül nedeniyle Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen törene katıldım. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve BM Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi'nin yanı sıra kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı törende, Emine Erdoğan insanın doğayla ilişkisine ilişkin çok önemli ifadeler kullandığı bir konuşma yaptı. Örneğin "Doğanın dostluğunu yeniden kazanmaya ihtiyacımız var" dedi. Önce doğanın ve toprağın insana ne kadar dost olduğunu vurguladı. Ardından "Öteki haline gelen tabiat ile aramızdaki mesafeyi kapatmalıyız" ifadesini kullandı. Doğayla yeniden dost olabilmeyi insanlığın ortak derdi olarak gördüğünü söyleyen Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'ni gelecek nesillere, yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunun, küçük bir adımı olarak niteledi ve bu kapsamda kamu ve sivil toplum kuruluşlarını daha fazla işbirliği yapmaya davet etti. Küçük bir gazeteci grubunun izlediği törenin ardından Emine Erdoğan tüm katılımcılarla bir süre sohbet etti. Özellikle sürdürülebilirlik alanında faaliyet yürüten kurumların temsilcilerinin, yeni projelerini ilgiyle dinledi. Katılımcılar, karlı bir Ankara gününde, insanlığın ortak sorunu sürdürülebilirlik konusunda devletin zirvesindeki bu sıcak ve samimi ilgiden memnun (ve umutlu) törenden ayrıldı.