HÜLYA GÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta açıkladığı Ekonomi Reformları'nın yankıları devam ediyor.

Uzun bir süre daha gündemde olacak reform paketinin tanıtım toplantısından ve ardından iş dünyasından gelen açıklamalara ilişkin birkaç not:

İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda alışık olduğumuz güvenlik önlemlerine, yoğun sağlık önlemleri de eklenmişti.

Herkes ama herkes birbirini gördüğüne memnundu.

Başta mesafeli duruşunu koruyan katılımcılar (maskelerini hiç çıkarmasa da) kısa sürede ortama ısındı.

Beklerken, özledikleriyle karşılaşanlar, 'nasılsa PCR testimiz var' diyerek samimi bir sohbete başladı.

Sohbet koyulaştıkça kahkahaların karıştığı ortamda tıpkı eski günlerdeki gibi gürültü de arttı.

Sohbetlerin konusunu söyleyemeye gerek yok, tabi ki karantina anıları, Covid-19 deneyimi, dijitalleşme, postkorona süreci...



Mesajlardaki 2 ortak nokta

Gazetecilikte adettendir, böylesine önemli paketlerin ardından iş dünyasının değerlendirmesi sorulur. Bu kez de öyle oldu ama iş insanları (genelde ekiplerince hazırlanan) yazılı açıklamaya yönlendirmeyi tercih etti.

Açıklamalarda 2 ortak nokta vardı.

İş dünyası hazırlık aşamasında kendilerinden istenen öneri ve beklentilerin dikkate alınmasından dolayı teşekkür etti ve yine hepsi vergi politikalarının sadeleştirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

TÜSİAD: Fiyat istikrarı, bütçe disiplini adımlarını olumlu buldu. Dijital dönüşüm ve sanayide yeşil dönüşümün küresel rekabete katkısına dikkat çekti.

DEİK: Kararlılık, öngörülebilirlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerine kurulu ekonomik reformların iş dünyasına güç katacağını belirtti.

TİM: Yeni dönemde ihracatın da yatırım, üretim ve istihdamla birlikte ekonominin oturtulacağı 4 temelden biri olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İTO: 'Yeni normale reform aşısı' olarak tanımladığı paketin, yerli ve yabancı yatırımcıya tedarikte Türkiye'yi işaret edeceğini vurguladı.

MÜSİAD: Harcama disiplini, kamuda israfın azaltılması ve nakit yönetiminde verimliliğin ekonomik büyümeye katkısının altını çizdi.

YASED: Her fırsatta dile getirdiği öngörülebilirliğin arttırılmasına yönelik önlemlerin önemine vurgu yaptı.

TOBB: Yazılı bir açıklama yapmazken, Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter'dan açıklanan paketin ülkemize hayırlı olmasını diledi.

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RAKİBİNİ DERNEK BAŞKANI YAP



Toplantıyı beklerken DEİK Başkanı Nail Olpak ve İSO Erdal Bahçıvan ile bir süre sohbet ettik. Tam hal hatır sorduğumuz sırada Olpak'ın yanına ekibinden biri gelerek bazı evrakları imzalatmaya başladı. İzin isteyerek yukarıdaki fotoğrafı çektim.

Olpak'ın ekibi, kendisini nerede yakalarsa (ki bu konuda hiçbir şikayeti yok) orada önceden incelediği evrakları imzalatıyormuş. Bunun üzerine sivil toplum kuruluşlarında görev almanın ne kadar yoğun bir mesai gerektirdiğini konuştuk ve sohbetimiz; 'rakibi dernek başkanı yapma stratejisine' varacak kadar koyulaştı.