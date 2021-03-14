HÜLYA GÜLER

Pandeminin hızlandıracağı dönüşümün ipuçları, iş dünyasına yönelik araştırmaların sonuçlarında da yavaş yavaş belirmeye başladı. Örneğin sürdürülebilirlik artık (kalıcı olarak) öncelikli bir gündem maddesi. PwC'nin bu yıl 24.'sünü gerçekleştirdiği Küresel CEO Araştırması'nın sonuçlarına baktığımda bundan bir kez daha emin oldum. Ve asıl iyi haber, 55 ülkeden, 5 bin 50 CEO'nun katıldığı araştırmaya göre, Türkiye'deki CEO'lar, iklim değişikliğini ve sürdürülebilirlik konusunu diğer ülkelere göre daha fazla önemsiyor. Son yıllarda özellikle büyük grupların akılda kalan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde sosyal yatırımların daha fazla desteklenmesi boşuna değil demek ki.

Önümüzdeki hafta (18-19 Martta) Zorlu Holding ve s360 ortaklığında faaliyet yürüten sosyal girişim platformu imece'nin gerçekleştireceği 'Geleceğe Etki' zirvesi de bu duyarlılığı gösteren faaliyetlerden sadece biri. Yerli ve yabancı alanında uzman çok sayıda konuşmacının yer alacağı zirve öncesinde Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ve s360 Kurucusu ve Genel Müdürü Kerem Okumuş ile bir araya geldik. Söze önce Aslı Alemdaroğlu girdi ve küresel gelirlerin yüzde 80'inin, istihdamın da yüzde 70'inin özel sektörden geldiğini hatırlatarak, özel sektörün etki yatırımının öneminden bahsetti. Geleceğin kazananı olmak için eskiden olduğu gibi sürdürülebilir kârlılığın artık yeterli olmadığını vurguladı. "Kurumlar kaçınılmaz olarak çevreye (ve topluma) faydalı olmak durumundalar. Şirketler neden oldukları etkiyi ölçmek ve yönetmek zorundalar. Tıpkı kârlılık gibi pozitif ve negatif etkiyi de raporlamalılar" diyen Alemdaroğlu'nun sözleri yarının dinamiklerini tanımlar nitelikte. Sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında 2030'a doğru gidilen yolda, sorunların çözülmesi için atılacak adımların 12 trilyon dolarlık iş fırsatı barındırdığını kaydeden Alemdaroğlu kazandığını (içinde bulundukları topluma-çevreye) geri verenlerin, geleceğin kazananları olacağını da sözlerine ekledi.



YENİ REKABET SIFIR KARBONDA

Bundan sonraki rekabetin, sürdürülebilirlik etrafında şekilleneceğini söyleyen Kerem Okumuş da ülkemizin rekabet gücünün bu alanda atacağı adımlara bağlı olduğunu kaydetti. Sıfır karbonun yeni bilanço ölçütü olduğunu ve bunun yakın gelecekte daha sık gözlemleneceğini söyleyen Okumuş, sözlerine şöyle devam etti: "İklim değişikliği riskini iyi yöneten, teknolojisini yenileyen, temiz enerjiye yatırım yapan ülkeler/şirketler rekabette öne çıkacak. Artık finansal reytingler değil sürdürülebilirlik puanları daha belirleyici olacak."