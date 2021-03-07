HÜLYA GÜLER

Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Farkında olmayanlar bile bir hafta- 10 gündür kadın temalı reklamlarla, bu (önemli) günün gelmekte olduğunu artık biliyor. En azından bildiğini umuyorum. Kadınlar günü bir süredir dünyada da, Türkiye'de de daha kapsamlı kutlanıyor. Cinsiyet eşitsizliğinin (en hafif ifadeyle) nelere mal olduğu daha gür bir sesle dile getiriliyor. Bunda özel sektörün üstlendiği (kurumsal sosyal) sorumluluğun payının arttığını söyleyelim. Ülkemizde kadınların istihdamdan eğitime, ücret politikalarından, (aile şirketleri dahil) yönetimde söz hakkı verilmemesine kadar, birçok konuda uğradığı haksızlıkların sürekli her platformda dile getirilmesine halen büyük ihtiyaç var. Bu haksızlıkları dile getirirken bir yandan da kadınların dezavantajlarını gidermeye yönelik ilham veren projelerin paylaşılmasında yarar görüyorum.

Bu kapsamda İş Portföy'ün, kadınların üretkenlikleriyle iş hayatına eşit bir şekilde dahil olması temasına dayalı İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu'ndan söz etmek istiyorum. İş Portföy, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliği ile oluşturduğu bu fonu, yarın Borsa İstanbul'daki gong töreninin ardından yatırımcılara sunacak. Fona şimdilik, KOÇ-KAM'ın halka açık şirketlerin verilerini değerlendirerek belirlediği kadın konusundaki kriterleri karşılayan 131 şirket dahil olmuş durumda.

İş Yatırım Genel Müdürü Tevfik Eraslan, cinsiyet eşitsizliğine yönelik tüm araştırmaların, yönetim kademelerinde kadınların da yer aldığı şirketlerin daha iyi performans sergilediğini ortaya koyduğunu hatırlatıyor. Önümüzdeki dönemde şirketlerin cinsiyet eşitliğine ilişkin puanlanarak borsada bir kadın endeksinin de oluşturulacağı bilgisini veren Eraslan, bu endekste yer almanın şirketlere prestij getireceğini söylüyor.

Kadın temalı reklamların mesajlarında da şirketlerin, cinsiyet eşitliği ile bir prestij kazanma arayışı içinde olduğunu görüyoruz. Prestijin bu noktada aranması iyi haber. Reklamlar, zamanın ruhunu yansıtan en önemli belgelerdir aslında. Son yılların reklamlarına baktığımda sadece kadınlar gününe özel değil her konuda sürdürülebilir dünyayı hedefleyen mesajların artması umut verici. Dilerim bu iklim, (kadına yönelik şiddet başta) tüm eşitsizliklerin son bulmasını sağlar ve biz Dünya Kadınlar Günü'nü, Dünya Eşitlik Günü olarak kutlarız...

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HER ALANDA 'BEN VARIM'



Eşitlik hedefiyle ilgili bir güzel örnek de geçen hafta Vodafone Türkiye'den geldi. Vodafone genelde erkek sporcuların desteklendiği futbolda Beşiktaş Kadın Futbol takımının sponsorluğunu üstlendi. Yüzde 100 Eşitlik İçin Ben Varım projesinin tanıtımında bir araya geldiğimiz Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy cinsiyet eşitliğine ilişkin önemli hedefler paylaştı. Yüzde 43 kadın çalışan oranıyla telekom sektörünün ortalamasının üzerinde olan Vodafone Türkiye, önümüzdeki 3 yılda 3 bin 500 kişiyi işe alacakmış ve bunların en az yarısının kadın olmasını hedefliyormuş.