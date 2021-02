HÜLYA GÜLER

İngiltere'nin ilk beş, dünyanın da ilk 10 üniversitesi arasında yer alan Imperial College London'ın Başkanı Alice Gast'ın da imzasını taşıyan bir webinar daveti aldım. 'Türkiye'de İnovasyonun Geleceği' başlıklı davet ilgimi çekti. Detaylı okuyunca mezunları arasında yer alan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın da evsahibi olduğunu gördüm. Ancak bu iki köklü kurumu bir araya getiren tek neden Bülent Eczacıbaşı'nın Imperial College'dan mezun olması değilmiş meğer. Eczacıbaşı Topluluğu'nun özellikle inovatif banyo çözümleriyle Avrupa'da da öne çıkan şirketi Vitra ile Imperial College arasında bir işbirliği anlaşması hazırlığı söz konusuymuş. Önümüzdeki günlerde Vitra İnovasyon Merkezi ile Imperial College, banyo alanında kamu sağlığına yönelik inovatif çözümler geliştirmek üzere bir iş birliği anlaşması imzalayacak. Bu amaçla bir süredir temasta olan iki kurumun önceki akşam gerçekleşen etkinliğinde Bülent Eczacıbaşı'nın inovasyona yönelik öne çıkan mesajları şöyle:

İnovasyon bitmeyen bir görev. Banyo ürünlerinde inovasyon zordur ama başarırsanız gerçekten fark yaratırsınız. Eczacıbaşı Topluluğu olarak rekabette farklılaşmak için inovasyonla var olmayı tercih ettik. Tasarıma da odaklanarak başarılı olduk.

Türkiye inovasyon seviyesinde olması gereken yerde değil. Bu konuda devletin inanılmaz teşvikleri var. Ama devlet destekleri odaklı olmalı. Her şeyi teşvik ederseniz hiçbir şeyi teşvik edemezsiniz. *Yurtdışındaki Türk yetenekleri ülkemize çekmek için özel şirketlerin gençlere; 'dünya ile rekabet edebiliyoruz, siyasi gelişmelere bağlı değiliz, faaliyetlerimiz Türkiye ile sınırlı değil ve global standartlarda maaş ödüyoruz' gibi mesajlar verebilmeliyiz.



Eczacıbaşı'nın Nobel ödüllü hocasının hayal kırıklığı

Bülent Eczacıbaşı ailesinin yönlendirmesiyle Imperial Collge'da kimya eğitimi aldığı üniversite yıllarına gitti. Organik kimya alanında Nobel Ödüllü hocası Derek Barton ile arasında geçen bir diyaloğu hatırladı. Bölüm birincisi olması nedeniyle kendisine hediye edilen kitabı imzalatmak üzere gittiği Barton'a, organik kimya okumayı düşünmediğini söylediğinde hocasının yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.



Koyuna niyet insana kısmet

Etkinlikte ayrıca Imperial College Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fırat Güder'in çalışmalarını da detaylı dinleme imkanımız oldu. 3'ü Türk, 12 kişilik bir araştırma grubunun da başında olan Güder'in çok sayıda patenti ve kurduğu 4 startup bulunuyor. Hayvanlara yönelik düşük maliyetli tanı kiti üzerinde çalıştıklarını söyleyen Güder, "Koyunlar için düşük maliyetli tanı kiti geliştirmek üzere çalışıyorduk. Pandemi patlayınca insanlar için Covid-19 tanı kiti yapmaya karar verdik. Zaten belli bir yol almıştık, çok çabuk sonuçlandı."