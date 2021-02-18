HÜLYA GÜLER

Pandeminin en önemli kazanımlarından söz ederken ilk dile getirilen konu dijital dönüşümde alınan mesafe. Evet, birçok açıdan hepimiz (başta şirketlerimiz) geçen yıl ruhlarımızın dahi yetişemediği bir hızda dijitalleştik. Şimdiler de ise bir yandan pandemiyle mücadeleye devam ederken bir yandan da pandemi sonrasına hazırlanıyoruz. Ve post-pandemi döneminin rengi şimdiden belli oldu: Yeşil dönüşüm.

İş dünyası liderlerinin gündemine bakılırsa pandemi sonrasının belirleyici unsurları sadece dijitalleşme odaklı olmayacak. Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu da yeşil dönüşümü gündemine almış profesyonellerden. Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (TÜSİAD) dün gerçekleştirdiği Avrupa Yeşil Mutabakatı Söyleşileri serisine katılan Çakıroğlu, özel sektörün öncelikli gündeminde olması gereken yeşil dönüşümün önemini anlattı. AB'nin kritik ticari partnerlerinden biri olan Türkiye'yi özellikle lojistik avantajları sayesinde ciddi fırsatlar beklediğine dikkat çekti. Henüz çerçevesini anlama çabasında olduğumuz Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda Çakıroğlu'nun dikkatimi çeken mesajları şöyle:

İklim krizi özel sektörü bekleyen mega risklerden biri. Bu konuda Koç Topluluğu olarak büyüme stratejimizi bu mega riski de gözeterek belirledik. Büyüyeceğiz ama 'dünyaya saygılı, dünyada saygın' hedefiyle üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız.

AB, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yeni karbon vergisi mekanizması üzerinde çalışıyor. Yeni vergi hammaddeden, üretime, tedarikçinin tedarikçisinden, lojistiğe kadar her aşamada AB ile ticaret yapan herkesi etkileyecek.

Bu noktada Türkiye'yi ve Türk şirketleri için önemli bir fırsat penceresi var. Lojistikte karbon girdisi önemli bir kalem ve Türkiye'nin coğrafi yakınlığı büyük bir avantaj.

Dünyadaki tedarik zinciri mimarisi yeniden şekilleniyor. Bu kapsamda da Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar var. Doğru adımları zamanında atarsak ülkemizin ve şirketlerimizin önü açık.



CEO Action'da Türkiye temsili

Levent Çakıroğlu, Koç Holding'in, geçen yılki Davos Zirvesi sırasında Dünya Ekonomik Forumu'nun CEO Action Grubu'na dahil olduğunu hatırlattı. Bu yıl CEO Action'da alınan kararlarda, Türkiye gibi üye olmayan ülkelerin de AB'nin yeşil mutabakat kapsamındaki fonlarından yararlanması yönünde görüş belirttiğini söyledi. Ayrıca sürdürülebilirlik konusunda gerekli adımları atan şirketlerin de diğerlerinden ayrışması için bir mekanizma geliştirilmesi önerisinde bulundu. Çakıroğlu bu iki görüşünün de kabul edildiğini ve bunun Türkiye'ye olumlu katkılarının olmasını beklediğini sözlerine ekledi.