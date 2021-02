HÜLYA GÜLER

İklim değişikliği ile mücadelede zaman zaman büyükbaş hayvanların atmosfere saldıkları metan gazıyla gündeme gelmeleri, bende hep 'haksızlık' duygusu uyandırmıştır. Özellikle etinden ve sütünden yararlandığımız, insan dostu ineklerin, çevreyi olumsuz etkilediklerine bir türlü inanmak istemem. Ancak gerçek bu, metan gazı küresel ısınmayı karbondioksit gazından çok daha yüksek oranlarda (20 katın üzerinde) etkiliyor. Ve son 20 yılda atmosfere salınan metan gazının yüzde 10'unun büyükbaş hayvanlardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. İşte Arjantinli iki kardeş Francisco ve Patricio Norris de ineklere yapılan bu haksızlığa dayanamamış olmalılar ki (ya da bu alanda bir iş fırsatı da görmüş olabilirler) büyükbaş hayvanların metan gazı salınımını azaltacak bir maske geliştirdiler. 2017'de İngiltere kurdukları sosyal girişim şirketi ZELP'in (Zero Emmisions Livestock Project-Hayavancılıkta Sıfır Emisyon Projesi) kurucusu bu iki kardeşin anlattığına göre, dünyada 1.6 milyar büyükbaş hayvan bulunuyor. Eğer bunların hepsine geliştirdikleri maske takılırsa metan gazının küresel iklim değişikliğine etkisini yüzde 1.5 azaltmak mümkün. İneklerin burnunun üstüne takılan ve hayvanı rahatsız etmeyen bu maske, ineklerin saldığı metan gazını karbondioksite çeviriyor. Böylece atmosfer daha az ısınıyor. Çiftçiler 5 yıl dayanan bir pili de bulunan maskeye, maliyeti nedeniyle şimdilik mesafeli. Ancak Norris kardeşlerin umudu, pandemiyle yükselen değer haline gelen sürdürülebilirlik ve yeni neslin buna sahip çıkması. Öyle ya çok değil birkaç yıl sonra tüketicinin 'bu et doğa dostu yöntemlerle üretilmiştir' şeklinde bir sertifika istemeyeceğini nereden bileceğiz.



EMPATİ VE SEVGİNİN GÜCÜ

Bugün, kiminin tüketimin pompalandığı bir gün dediği, kimilerinin bizim kültürümüzde yok diyerek mesafeli durduğu Sevgililer Günü'nü kutlarken, sevginin iyileştirici gücüne dikkat çekmek istiyorum. Her şey gerçekten sevmekle başlıyor, sevmekle mümkün oluyor. Bizim de bugünlerde en çok birbirimizi ve doğayı sevmeye ihtiyacımız var. Bunun da yolu empatiden geçiyor. Önceki akşam Türkiye pazarına girişinin birinci yılını kutlayan Japon boya devi Nippon Paint, 13 yıldır düzenlediği Asya'nın en prestijli tasarım ödüllerinden Asia Young Designer Awards'ın Türkiye ayağını da başlattı. Genç mimarlara yönelik yarışmanın bu yılki teması dünyamızın halini düşününce oldukça anlamlı: Empati İçin Tasarla.