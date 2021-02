HÜLYA GÜLER

Bilen bilir, Türkiye'de yıllardır uygulanan taksitli alışveriş ve özellikle kredi kartına taksit, yurtdışında pek uygulanmaz. Daha doğrusu uygulanmazdı. Türkiye'nin öne çıktığı hatta yabancı bankaların her zaman ilgi gösterdiği ancak tam olarak sistemi pek de anlamadığı (belki de burun kıvırdığı) taksitli satışta, global bir hareketlilik söz konusu. Rakamlara bakılırsa pandemi koşullarının zorladığı ABD'li ve Avrupalı tüketici, şimdilerde çareyi taksitli alışverişte buldu. Bugüne kadar çok sınırlı hacimlerde İsrail, Brezilya ve Yunanistan'da (ki bu ülkelere de Türkiye ilham olmuştu) görülen Buy Now Pay Later (BNPL-şimdi al sonra öde)' sistemi giderek yaygınlaşıyor. ABD ve Avrupa'daki taksitli satış, Türkiye'dekinin aksine bankalar yerine online ödeme hizmetleri veren fintech'ler üzerinden yürüyor. Şimdilik ilk göze çarpanlar Klarna, PayL8r, Afterpay, QuadPay, Affirm, Sezzle gibi şirketler. PayPal'ın bile geçtiğimiz temmuz ayında Payin4 uygulamasıyla katıldığı taksitli ödeme kervanında, İsveçli Klarna başı çekiyor. Reuters'ın önceki gün yayınladığı bir habere göre geçen yıl ABD'de 20-25 milyar dolarlık taksitli işlem gerçekleşti. 17 ülkede olan Klarna, 2020'de sadece ABD'de yüzde 204 büyüyerek 15 milyon müşteriye ulaştı. 2020 sonunda toplam müşteri sayısı 90 milyonu aştı. Şirketten geçen hafta yapılan açıklamaya göre, ABD'de günde 60 bin kişi Klarna'nın aplikasyonunu telefonuna indiriyor. Ekim 2020'den bu yana ABD'de her ay 1 milyon kişi taksitli alışveriş yapanların arasına katılıyor. Klarna'nın piyasa değeri bugünlerde 10 milyar doların üzerinde.

Avustralya merkezli Afterpay'in (sonra öde) ise ABD'deki kullanıcı sayısı 13 milyon. Kasımda Afterpay'in ABD'deki aylık işlem hacmi 800 milyon doları aştı. İngilizce okunuşu 'kolay/hafif öde' anlamına gelen PayL8r ise İngiltere'de, öğrenciler ve emekliler dahil herkese taksit imkanı sunuyor. Şu anda sadece online satışta uygulanan sistemin önümüzdeki günlerde 'finansın yeni normali' olarak pos cihazıyla yapılan satışlara yansıması hiç şaşırtıcı olmaz.



Club House'ta iletişim kazası

Son günlerin sıcak konusu yeni sosyal ağ Club House, önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacak elbet. Kimileri henüz ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, kimileri 'club' (kalıcı oda) sahibi olmuş bile. Şirketlerse henüz şaşkınlığını atma aşamasında. Reklam vermeli mi, burada bir sohbet konusu açmalı mı, çalışanlara ne tür kurallar belirlemeli gibi sorulara henüz verilebilecek cevaplar net değil. Duyduğuma göre geçtiğimiz günlerde bir GSM operatörünün Club House'u kullanan mühendisleri, teknik bir konunun konuşulduğu bir odada, şirketin önümüzdeki dönemde hayata geçireceği bir projeyi açık etmiş. Bu durumdan haberdar olan şirket yönetimi çalışanlarının hemen o sohbetten ayrılmalarını istemiş. Hatta bu konuda bir inceleme de başlatmış. Buna benzer çok örnek yaşanacak diye düşünüyorum. Kendi deneyimimi paylaşmam gerekirse, şimdilik telefonumdaki tüm bilgileri kime teslim ettiğimi bilmeden, odadan odaya dolaşıp sadece dinliyorum!