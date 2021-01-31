HÜLYA GÜLER

"Yolculuk insanı önce sözsüz bırakır, sonra bir hikaye anlatıcısına dönüştürür..." Eczacıbaşı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın, pandemi sürecinde (Temmuz 2020) yayınlanan kitabı 'Yoldan', okuyucuyu, ünlü seyyah İbn Batuta'nın bu cümlesi ile karşılıyor. Kitabın sayfalarını çevirdikçe dünyanın değişik coğrafyalarında Eczacıbaşı'nın objektifine yansıyan hayat hikayelerine tanıklık ediyorsunuz.

Umutla beraber, birçok belirsizlik ve endişeyle başlayan 2021'de dünyamızın hikayesi acaba ne yöne evrilecek diye merak ediyorsanız, Türk iş dünyasının yanı sıra kültür ve sanat dünyamızın da en önemli isimlerinden Bülent Eczacıbaşı'nın INBUSINESS Dergisi'ne verdiği röportaj size ışık tutacaktır. INBUISINESS'ın şubat sayısında yer alan bu özel röportajda, Bülent Eczacıbaşı, 2020'yi 'tüm bilgi ve deneyimimiz büyük bir stres testinden geçti' şeklinde özetliyor.

Holding'in yeni stratejisine ilişkin önemli ipuçları veriyor. Söylediklerinden anlıyoruz ki, Eczacıbaşı Holding'in gündeminde de yatırım var. Bülent Eczacıbaşı'nın pandemiye, adeta yatırımla meydan okuduğu sözleri şöyle: "Günün ekonomik koşulları nasıl olursa olsun, büyümek ve yeni yatırımlar için her zaman yeni fırsatlar bulunduğuna inanıyoruz. Geçen yıl başladığımız ve devam eden yatırımlarımız var. Gelişme ihtiyacı ya da potansiyel gördüğümüz alanlarda da yatırım planlarımız var. Hijyen ve sağlık ürünleri bu alanların başında geliyor. Önümüzdeki dönemde bütün ana iş kollarımızda yatırım planlarımızı hayata geçireceğiz. 2019'da kurduğumuz Eczacıbaşı Momentum platformu üzerinden doğrudan ve fon yatırımlarımızı hızlandırdık."

Eczacıbaşı, yeni yatırımdan söz ederken, "2021 ve sonraki yılları kurgularken, ülkemiz ve dünyadaki gelişmelerin iş kollarımız üzerindeki olası etkilerini dikkate alan, büyüme iddiası olan ancak olası olumsuzluklara karşı da önlemler içeren bir plan ile ilerliyoruz" diyerek temkini de elden bırakmıyor.

Röportajın sonunda bir de güzel bir sürpriz bekliyor okuyucuyu. Bülent Eczacıbaşı'nın çocukları Esra Eczacıbaşı Coşkun (Eczacıbaşı Holding Dijital Dönüşüm Koordinatörü) ve Emre Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü) Holding'in geleceğini şekillendiren kritik görevlerini ve gelecek planlarını anlatıyorlar.



Türkiye'nin geleceğine inanın

Bülent Eczacıbaşı'nın gençlere tavsiyeleri de dikkate değer. Gençlere, "Sorumluluk alanınızın dışına çıkın" diyerek seslenen Eczacıbaşı, "Benim işim burada başlar, burada biter demeyin, sorumluluk alın, gönüllü olun, kendi geleceğinize de, Türkiye'nin geleceğine de inanın" diyor. Bülent Eczacıbaşı'nın Altın değerindeki bu sözleri Eczacıbaşı Holding'in dünya ve ülke meselelerine yönelik duyarlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.