HÜLYA GÜLER

Yeni yılın hatta yeni normalin ilk global buluşmasını, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) önümüzdeki hafta online olarak gerçekleştiriyor. 25-29 tarihleri arasında gerçekleşecek zirvenin teması 'Güvenin Yeniden Tesisi İçin Kritik Yıl' olarak belirlendi. Yılın bu döneminde dünya çapında ekonomi, siyaset ve sivil toplum liderlerini bir araya getirmesine alışkın olduğumuz, bildiğimiz manadaki Davos Zirvesi ise pandemiyle mücadelede başarı sağlanabilirse mayısta Singapur'da gerçekleşecek. WEF'in Kurucu Başkanı Klaus Schwab ve ekibi önceki gün bir grup basın mensubu ile bir araya gelerek (online tabi ki), bu yılki zirvenin yöntemini ve gündemini anlattı. Bu yıl 51. kez global liderleri bir araya getirecek olan Schwab'ın, sık sık güven, geleceği kurmak, gelecek ekonomisi gibi kavramlara vurgu yapması dikkat çekiciydi. Dünyanın bu krizi aşması için güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı. Schwab'ın aktardığına göre, online olmasına rağmen zirveye ilgi oldukça kuvvetliymiş. Önümüzdeki hafta Çin Başbakanı dahil 20'ye yakın devlet başkanı ve başbakan zirveye katılımını teyid etmiş. 100'ü aşkın bakan ve 1500'e yakın iş insanı ile sivil toplum lideri de zirveye katılacak. Dün yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ın, Çin ile ticaret savaşları dolayısıyla zirveye katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Schwab Biden'ın online zirveye katılmayacağını, Singapur programının ise henüz netleşmediğini söyledi. Ancak duyduğuma göre WEF, Singapur'daki zirveye Biden katılacakmış gibi hazırlanıyor.



Singapur'daki zirvenin mobilyaları Türkiye'den

WEF bir yandan online zirveyi organize ederken bir yandan da Singapur'daki fiziksel zirvenin hazırlıklarını yürütüyor. Pandemiyle mücadelede başarı sağlanırsa yani sağlık açısından bir risk kalmazsa Davos Zirvesi'nin 13-16 Mayıs'ta Singapur'da The Bay Hotel'de gerçekleşmesi planlanıyor. Duyduğuma göre bu hazırlık çalışmalarında bir Türk şirketi de önemli bir görev üstleniyor. Zirvenin tüm mobilyaları ve görsel giydirmeleri Türkiye'den gidecek. Her zaman geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen Davos Zirvesi bu kez daha da yüksek güvenlikle gerçekleşecek. Öyle ki zirvenin yapıldığı otele giren katılımcılar sonuna kadar otelden çıkamayacaklar. 'Buble' yöntemi uygulanacak otelden çıkan olursa da otele tekrar giremeyecek. Bu arada tüm katılımcılar, devlet başkanları dahil aynı otelde kalacakmış. Sadece ABD Başkanı ve heyeti, ABD hükümetinin anlaşmalı olduğu başka bir otelde kalacakmış. Singapur'daki hazırlıklar şimdiden ona göre başlamış.