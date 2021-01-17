HÜLYA GÜLER

Yazının başlığı Abdi İbrahim Otsuka (AİO) Şirket Yöneticisi Elif Elkin'e ait. İlaç sektörünün dinamiklerini iyi bilen bir isim olan Elkin, 2020'de yaşananları 'pandemi içinde pandemi' şeklinde özetleyerek söze başladı. Devamında sözlerine şöyle açıklık getirdi: "Halen içinde bulunduğumuz Kovid-19 pandemisinde insanlık çok zorlandı. Sürecin psikolojik etkileri çok büyük. Tüm dünyada salgının yanında adeta pandemi içinde pandemi yaşadık; psikiyatri pandemisi." Elkin, 2020 yılında dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandeminin etkisiyle antidepresan kullanımına daha fazla başvurulduğunu söyledi. Antidepresan satışlarının son bir yılda Türkiye'de yüzde 10 arttığı bilgisini paylaştı. AİO'nun yılsonu değerlendirmesi için dijital ortamda buluştuğumuz Elkin'in artışına dikkat çektiği ruhsal hastalıklara yönelik ülkemizde maalesef halen ciddi bir önyargı söz konusu. AİO'nun öncülüğünde gerçekleşen 'Türkiye Şizofreni Algısı, Bilgi Düzeyi ve Şizofreniye Bağlı Damgalama ve Ayrımcılık' araştırmasına değinen Elkin, toplumda bireylerin büyük çoğunluğunun (bulaşıcı ya da cin-peri ile ilişkili gibi) çeşitli nedenlerle şizofreni hastalarına yakın olmak istemediğini anlattı. Böyle olunca şizofreni hastasının (ve yakınlarının) yalnızlığı ve ızdırabının toplumun duyarsızlığı ile daha da derinleştiğine dikkat çekti.

AİO'nun şirketin adından yola çıkarak 'Adımız İyilik Olsun' konseptiyle hem bu önyargılarla hem de pandemi sürecinde karşılaşılan sıkıntılarla mücadele için yürüttüğü faaliyetleri anlatan Elkin, sorunun kullanılan dilde başladığına vurgu yaptı. Ruhsal hastalıklarla mücadele eden insanların ve yakınlarının tedaviye erişiminin önündeki en büyük olan 'DAMGALAMA'ya karşı adeta savaş açan AİO, 'Öyle Söyleme' hareketi ve 'Görmezden Gelmeyelim' projeleriyle bu konudaki toplumsal bilinci artırmayı amaçlıyor. Damgalamaya dönük çalışmalarıyla uluslararası ödül de alan AİO, pandemi sürecinde de bu faaliyetlerine ara vermedi. Önümüzdeki günlerde özellikle gençler arasındaki 'zorbalık'la mücadele için yeni bir projeye başlıyor. Gençleri ölüme sürükleyecek kadar tehlikeli olabilen zorbalık, günümüzde sosyal medya başta olmak üzere dijital alanda çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. AİO, zorbalık ile mücadele için yine gençlerin daha çok bulunduğu dijital kanalları kullanacak. Gençler, gençlerin 'zorbalığına' engel olacak.



2020'DE YÜZDE 70 BÜYÜDÜ



AİO, nöropsikiyatri alanındaki Ar-Ge faaliyetleriyle bilinen Japon Otsuka ile 108 yıllık geçmişe sahip Abdi İbrahim'in güçlerinin birleşmesiyle 2012 yılında kuruldu. AİO'nun ilk 10 yılını tamamlamaya hazırlanırken büyümeye devam ettiğini kaydeden Elif Elkin, şirketin performansını şöyle aktardı: "Son 4 yılda ciromuzu 7'ye katladık ve 2020'yi 2019'a göre yüzde 70 büyüme sağlayarak 222 milyon TL ciro ile kapattık. 2021'de 300 milyon TL ligine çıkabilmeyi hedefliyoruz."