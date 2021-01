HÜLYA GÜLER

Kolay unutulmayacak 2020'yi anlatan ilk film, düstopik dizi Black Miror'ın yaratıcı ekibi Charlie Brokker ve Annabel Jones'tan geldi: Death to 2020 (Bit Artık 2020 ya da aslında 2020'ye ölüm diye de çevrilebilir). Kurgu-belgesel (ve kara komedi!) tadındaki böylesi bir filmin, geleceğe ilişkin karamsar öngörüleriyle dikkat çeken Black Miror'ın ekibinden gelmesine şaşmamak lazım. Zira 2020, hepimize filmleri aratmayacak tecrübeler yaşattı. Ağırlıklı olarak ABD seçimleri ve ırkçılığa karşı protestoların işlendiği filmde bir ara söz, yılın bu döneminde gündeme gelmesine alışkın olduğumuz Davos Zirvesi'ne geliyor. Filmde, geçen yıl 17 yaşındaki çevreci aktivist Greta Thunberg'in dünyanın en güçlü ülkesinin lideri ABD Başkanı Trump'a kafa tutmasına sahne olan Davos Zirvesi için 'milyarderlerin 'coachella'sı ifadesi kullanılıyor. Bilet fiyatları oldukça yüksek olan Coachella, her yıl dünyanın müzik meraklısı zengin kesimini ABD'de bir araya getirmesiyle ünlü bir festival. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) dünyanın önde gelen ekonomi ve siyasi liderlerini bir araya getirdiği Davos Zirvesi'ne ve katılımcılarına yönelik bir süredir küresel sorunlara yeterince duyarlı olmadığı ve çözüm üretemediği şeklinde bir eleştiri söz konusu. İşte Death to 2020 ekibi de coachella benzetmesiyle bu eleştirilere çok incelikli bir göndermede bulunuyor. Küresel iklim değişikliği, açlık, yoksulluk, eşitsizlikler gibi bugün dünyanın karşı karşıya olduğu sürdürülebilirlik sorunlarına baktığınızda bundan elbette hepimiz sorumluyuz. Ancak karar verici pozisyondaki politikacılar ve iş dünyası liderleri biraz daha fazla sorumlu tutuluyor. Her yıl bu isimleri toplayan Davos'tan dünyanın iyiliği için gerekli kararların çıkmaması bir süredir dikkat çekilen bir nokta. Bu yıl 25-29 Ocak'ta online olarak yapılacağı duyurulan Davos Zirvesi'nin fiziksel buluşması mayıs ayında Singapur'da gerçekleşecek. Online zirvenin teması 'Büyük Yeniden Başlangıç' (Great Reset). Bakalım büyük derslerin alındığı söylenen 2020 sonrası Davos Zirvesi büyük yeniden başlangıç için bir fırsat olabilecek mi?

***

TÜSİAD'DA DEĞİŞİM ERTELENDİ

Davos'tan söz etmişken genelde yılın bu döneminde gerçekleşen TÜSİAD Genel Kurulu'nun ertelendiği aklıma geldi. Bu yıl 11 Şubat'ta gerçekleşeceği açıklanan TÜSİAD Genel Kurulu'nun ne zaman yapılacağı henüz belirlenmedi. TÜSİAD'a yakın çevrelerden edindiğim bilgilere göre, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin görevi devretmek istediği yerine de teamüllere uygun olarak yönetimden bir ismin geleceği konuşuluyor. Yeni başkanın kim olacağına ilişkin bazı isimler kulislerde dolaşıyor ancak isimleri yazmak için biraz erken.