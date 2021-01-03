HÜLYA GÜLER

2020, daha şimdiden tarih sayfalarında 'pandemi yılı' olarak yerini aldı. 2021'i nasıl anacağımızı ise elbette zaman gösterecek. Ancak kimilerinin (şimdilik) pandeminin ikinci yılı olarak adlandırdığı 2021'in en umutlu tanımı, hızlı ve zorunlu bir dönüşüm gerektiren 'adaptasyon' olmalı. Evet, 'pandemi dejavu'su yaşamak istemiyorsak herkes, her şeye adapte olmak zorunda. Öyle de yaptık aslında...

Pandeminin en başında refleks olarak sağlığımızı korumaya dönük önlemlere, sonra da işlerimizi devam ettirecek yöntemlere hemen adapte olduk. Tabi aklımızda daha çok soru ve önümüzde adapte olacağımız daha çok şey var. ABD'nin, 2. Dünya Savaşı'nı da görmüş/ yaşamış politikacısı Eski Dışişleri Bakanı Henry Kissenger, Wall Street Journal'da 'pandeminin dünyayı nasıl değiştirdiği' konulu yazısında, bugünün zorluğunu tanımlarken; "Liderler için tarihi zorluk geleceği inşa ederken, krizi yönetmektir" cümlesini boşuna seçmemiş.



2021'e pandeminin ikinci yılı mı demek istersiniz, yoksa adaptasyonun ilk yılı mı? Bunu, bu yılki performansımız (ve biraz da Covid-19 aşıları) belirleyecek. INBUSINESS Dergisi, 'adaptasyonun ilk yılı' demeyi tercih etti ve yılın ilk sayısını bu konuya ayırdı. INBUSINESS, adaptasyon temalı Ocak sayısında, nasıl adapte olacağız, nasıl büyüyeceğiz, nasıl kazanacağız ve nasıl öğreneceğiz gibi hepimizin aklındaki kritik sorulara yanıt aradı. Hepimize iyi gelecek adaptasyonun yol haritasını çizen bir içerik hazırladı.

Evden çalışma, uzaktan eğitim, online toplantılar ve iş görüşmeleri, dijital bankacılık, gayrimenkul dahil online alışveriş ve hatta online sağlık... Bütün bunların hepsini pandemi öncesinde de yeni trendler olarak takip ediyor ve hatta kullanıyorduk. Yani değişim zaten kapımızdaydı. Holdingler, şirketler ve özellikle genç neslin öncülüğünü çektiği start-up'lar, yaşanan bu teknoloji temelli değişime ayak uydurmak için altyapılarını gözden geçiriyor, yeni stratejiler belirliyordu. Zira virüslü ya da virüssüz fark etmez, gelecek tamamen teknolojinin elinde. Yeni Normal'de adaptasyonun temelini teknoloji şirketleri oluşturacak. Dünyada son dönemin dolar milyarderlerinin teknoloji/internet alanından çıkması sürpriz değil.



2020 gibi bir yılın iyi tarafı mı olur?

Evet, eğer ders almayı başarabildiyseniz, 2020 gibi bir yılın da iyi tarafı olur. Geçen yılın muhasebesini yapan iş dünyası liderleri '2020'nin iyi tarafını' INBUSINESS'a anlattı. İş dünyasına göre 2020'nin iyi tarafı; hızlanan dönüşüm. 2021'e dair en çok merak edilen konu ise tahmin edeceğiniz gibi; pandeminin ne zaman son bulacağı.