HÜLYA GÜLER

Yaşlı dünyamız güneşin etrafındaki bir turunu daha tamamladı. Biter mi, bitecek mi derken nihayet zor ve acı 2020'yi geride bıraktık. Sanırım dünya nüfusunun böyle topyekûn bir şekilde bitmesini istediği yıl, çok azdır. Geçen yıldan aldığımız derslerle ve büyük umutlarla yepyeni bir yıla giriyoruz. Ben de herkes gibi yeni yıl hepimize sağlık dilerken, yılın bu son gününde INBUSINESS Dergisi'nin ihtiyaç duyduğumuz bu umudu besleyecek önemli bir projesinden söz etmek istiyorum. INBUSINESS sürdürülebilirlik konusunu ülkenin öncelikli gündemine taşıyacak Küresel Umut Festivali'ni gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Küresel Umut Festivali'nin yol haritasının anlatıldığı '2030 Yolu Webinarı'nı gerçekleştirdi. 'Sıfır Atık' projesiyle sürdürülebilirlik konusunu bir süredir ülke gündemine taşıyan Emine Erdoğan, webinardaki konuşmasında son derece önemli bir kavrama dikkat çekti; zararsızlık ilkeleri.

Üretirken tüketen sistemin sonunun geldiğine işaret eden Emine Erdoğan, sürdürülebilirlik konusunda bugün var olan sorunlara çözüm bulmanın yeterli olmadığını, insanlığın muhtemel krizlere de hazırlıklı olması gerektiğine işaret etti. "Ya şimdi harekete geçeceğiz ya da geri dönüşü olmayan karanlık bir gelecek çocuklarımızın gerçeği olacak" diyen Erdoğan, "Değişimden yana adım atmazsak, gelecekte açlık, kuraklık ve göçler dünyanın kaderi olacak. Adeta küresel seferberlik şuuruyla hareket etmeliyiz. Arz talep bahanesi arkasına saklanmak yürürlükten kalkmış durumda. Çevre dostu işler yapan firmaların hikâyesinin tanıtılması son derece önemli. Çocuklarımızı ve gençlerimizi de bu sürece aktif biçimde dahil etmemiz gerekiyor. Lütfen onlara attıkları her adımda zararsızlık ilkesini gözetmelerini, erken yaşlarda öğretelim" sözleriyle hepimize önemli bir sorumluluğumuzu hatırlatıyor.

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BUGÜN NE YEDİNİZ?



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı İbrahim Şenel, Dışişleri Bakan Yardımcı Faruk Kaymakçı'nın da özel oturumda konuştukları webinarda, birbirinden değerli iş insanları sürdürülebilirlik ile ilgili fikirlerini ve bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerini anlattılar. 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak İçin Kurumların ve Şirketlerin Yol Haritası' panelinin ardından gerçekleşen özel otorumda konuşan Migros İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu'nun gıda ve tarımın önemine dikkat çekmek için sorduğu 'bugün ne yediniz?' sorusu son derece önemli. Olaya böyle baktığınızda sürdürülebilirlik daha da somut bir kavram olarak önemini ortaya koyuyor. Sahi bugün ne yediniz?