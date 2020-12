HÜLYA GÜLER

Tıpkı bir dönem her yerde karşımıza çıkan ve bu sebeple de içi biraz boşalan -neyse ki şimdi kıymeti biraz daha anlaşıldı- 'inovasyon' gibi, şu sıralar herkesin dilinde bir 'sürdürülebilirlik' kelimesi var. Unilever önceki gün yüzlerimizi gülümseten bir yöntemle sürdürülebilir gıda için başlattığı yeni projesini tanıttı. Nasıl mı gülümsetti? Biliyorsunuz, pandemi döneminde hemen tüm toplantılar online gerçekleşiyor. Unilever de besleyici ve sürdürülebilir gıdaların herkes için erişilebilir olması hedefiyle başlattığı 'Yarının Gıdaları İnisiyatifi'ni önceki gün online bir buluşmada anlattı. Bu arada toplantıya konu olan gıdalardan üretilmiş yemekleri de katılımcıların evlerine/ofislerine göndermesi herkesi gülümsetti. Bu tür küçük sürprizler elbette bu zorlu günlerde herkese iyi geliyor. Ancak asıl iyi haber, dünyanın hatırı sayılır gıda üreticilerinden Unilever'in, adil bir küresel gıda sisteminin şekillenmesi için başlattığı 'Yarının Gıdaları İnisiyatifi' kapsamında 4 temel taahhütte bulunması. Unilever Türkiye Gıdadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Kölükfakı bu 4 taahhütü şöyle sıralıyor:

-Sürdürülebilir tarım ve bitkisel temelli gıda seçeneklerini arttırmak,

-Besleyici gıdaları herkes için erişilebilir kılmak,

-Ürünlerinde kalori, tuz ve şekeri azaltmak,

-Gıda atığını yarıya indirmek.

Pandemi özellikle eşitsizlikleri (kadın-yoksulluk) daha da derinleştirdi. Her gün yangın, sel ya da başka bir doğal afetle boğuşan insanların haberlerini alıyoruz. Tüm sinyaller bize harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik kelimesinin içini boşaltma lüksümüz artık kesinlikle yok. Alarm zilleri çalıyor, devletler, uluslararası örgütler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve her bir bireyin bizzat kendisi sürdürülebilirlik hedeflerine sahip çıkmak zorunda. Belki de bu zorlu sürecin en önemli kazanımı inovasyon ve sürdürülebilirlik'e gerçekten sahip çıkmamız olacaktır, kimbilir...



Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik festivali



Pandemi sonrası doğan ekonominin yeni fikri INBUSINESS Dergisi ve Turkuvaz Medya Grubu sürdürülebilirlik konusunu 2021'de yıl boyunca ülke gündeminde tutacak yepyeni bir proje başlatıyor; Küresel Umut Festivali. Bu festival bilindik organizasyonlar gibi 3-5 gün ya da bir hafta süren bir festival olmayacak. INBUSINESS öncülüğünde sürdürülebilirlik yıl boyunca medyanın da gündeminde olacak şekilde bir webinar serisi ve ilham veren öykülerin anlatıldığı film çekimleri gerçekleştirilecek. Eylül ayında da kamuyu, özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun tüm kesimlerinden bireyleri kucaklayacak, Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik festivali gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinlikler serisinin ilki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin onur konuğu olarak katılımı ile yarın gerçekleşiyor. Saat 13'te başlayacak etkinliğin detaylarına www. kureselumutfestivali.com adresinden ulaşabilir ve buradan webinarı da izleyebilirsiniz.