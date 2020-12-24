HÜLYA GÜLER

Hepimiz sinemada izlediğimiz Superman'in gerçekten uçmadığını, Star Wars'un (örnekleri çoğaltmak mümkün) gerçekten uzayda çekilmediğini bilirdik ama o filmlerin nasıl çekildiğini tam bilmezdik. Zaten sinemanın büyüsü de buradan geliyordu. Artık biliyoruz; greenbox teknolojisiyle. Özetle yeşil bir perdenin önünde çekilmiş bir görüntüyü, farklı bir görüntünün üzerine bindirerek aynı yerde çekilmiş algısı yaratan sinema tekniği. İlk olarak 1940 yılında Bağdat Hırsızı filminde kullanılan greenbox ile en son Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yarın başlayacak 2 günlük İnovasyon Haftası'nın tanıtım toplantısında karşılaştım. TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi koşullarına uygun olarak bu yılki inovasyon haftasını online gerçekleştireceklerini ve fiziki ortamda yapılan bir zirve kadar etkili olabilmek için bazı inovatif yöntemlere başvurduklarını söyledi. Gülle'ye ne tür yöntemlere başvurduklarını sordum. "İhracat geleceğimiz, inovasyon güvencemiz" diyerek söze başladı: "Pandemi koşulları malum, etkinlikler erteleniyor, iptal ediliyor. Ama biz zirvemizi bir an olsun ertelemeyi düşünmedik. Eğer inovasyon haftası düzenliyorsak, mutlaka inovatif bir çözüm bulup, zirvemizi gerçekleştirelim dedik ve bulduk da." Meğer TİM, sinemayı büyülü kılan greenbox teknolojisi ile birçok farklı ülkedeki konuşmacıyı aynı yerde buluşturmuş. 15 gün süren çekimler için 5 ülkede 10 greenbox stüdyosu kiralanmış. Bunların 4'ü Avrupa'da, 4'ü Amerika'da. Kurgumontaj çalışmaları da 13 gün süren bu hummalı çalışmaya ilişkin etkileyici birkaç rakam daha paylaşmak istiyorum; sadece İstanbul'da 74 konuşmacı için 100 saat çekim yapıldı. Tüm çekimler sonucunda oluşan görüntülerin hacmi 10 terabyte'a ulaştı. Bu 10 terabyte'lık görüntüler farklı işlemlerin yapılması için dünyayı birkaç kez dolaştı. Son bir not Türkiye'de de Ankara ve İstanbul'da çekimler yapıldı. Hatta haftanın onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve 6 bakanın çekimleri de greenbox teknolojisi ile gerçekleşti. İnsanoğlunu bugünlere getiren en önemli özelliğinin 'uyum' olduğundan söz edip duruyoruz. 5 farklı ülkede 10 stüdyo kiralayarak yüzlerce konuşmacıyı aynı mekandaymış gibi izleyicinin karşısına çıkarmak, son günlerde sık sık gördüğümüz 'yeni normale uyum' örneklerinden sadece biri.



ONLİNE OLMANIN DAYANILMAZ AVANTAJI



Haftanın online olmasının bazı avantajları da var. Normal şartlarda belki seyahat edemeyecek birçok önemli konuşmacı, online koşullara evet demiş durumda. Bir de erişim avantajı söz konusu. Önceki yıllarda 500 bin kişinin katıldığı haftanın bu yıl online olarak milyonlarca kişi tarafından izlenmesi bekleniyor. Instagram Kurucu Ortağı Mike Krieger, geleceğin teknolojileri konusunda uzman fütürist bilim insanı Ray Kurzweil, Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz etkinlikte konuşacak global düzeyde alanında uzman isimlerden birkaçı.