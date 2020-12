HÜLYA GÜLER

Henüz motorlu taşıtların yollarda yeni yeni çoğaldığı 1900'lerin başında bir grup İngiliz asilzade, otomobillerini de gemilere yükleyerek Afrika'ya safariye gitmişler. Yerli rehberleriyle buluştuktan sonra İngilizler birkaç arabaya doluşmuş, yerliler de en arkadaki arabaya binmişler ve çölde yol almaya başlamışlar. Fakat yerliler sürekli olarak geride kalıyormuş. Bu durum birkaç kez tekrarlanınca İngilizler durup sormuşlar; 'arabalar aynı, yol aynı, siz niye ikide bir geride kalıyorsunuz?' Yerlilerin cevabı çok manidar: "Bu makinalar çok hızlı, ruhlarımız bedenlerimizin hızına yetişemiyor. O yüzden durup bekliyoruz."

Kitaplara da (Waiting for Our Souls to Catch Up-Arayı kapatması için ruhlarımızı bekliyoruz- Carol Perry) konu olan günümüz insanın teknolojiyle ilişkisini özetleyen bu güzel hikâyeyi Netaş'ın CEO'su Müjdat Altay hatırlattı. 1 Ocak 2021 itibarıyla görevini Ali Emir Eren'e devretmeye hazırlanan Altay ile 'dijital bir buluşma' gerçekleştirdik. Özellikle telekomünikasyon konusunda Ar-Ge faaliyetleriyle öne çıkan Netaş'ta 16 yılı genel müdür olmak üzere 40 yıl geçiren Altay'a pandemi ve dijital dönüşüm ilişkisini sordum. Afrikalı yerlilerin otomobilin hızına verdikleri tepkiyi anlatarak söze giren Altay, düşüncelerini şöyle aktardı: "Bir süredir insanların, teknolojinin hızına yetişemediğini gözlemliyordum. Pandemide devletler, şirketler ve özellikle bireyler inanılmaz dijitalleşti. Tıpkı yerliler gibi bizim de ruhlarımız yeni teknolojilere yetişemiyordu. Ama pandemide o kadar hızlandık ki teknolojiyle aramızdaki açığı kapattık."

Altay, görevine veda etmeden önce hem Netaş'ın hem de Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne tanıklık ettiği yılları anlatan bir kitap ve belgesel hazırlattı. 'Zoru Başarmak, 10 Bin Kişinin Yolculuğu; Netaş' adlı kitapla Türkiye'nin telekomünikasyon hafızasına katkı sağlanması ve teknoloji alanındaki yeni çalışmalara rehberlik edilmesi amaçlanıyor. "Birçok şirkette Ar-Ge bir yan faaliyet olarak görülür. Bizim için Ar-Ge tıpkı ana yemek gibi ana faaliyettir. Netaş'ta 2 hedefimiz var; yerli teknoloji üretmek ve ekosistemimizle büyümek" diyen Altay, bundan sonraki dönemde yazılım ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacak genç mühendislere destek olmayı planlıyor.

***

KOÇ'UN 'BİLİM MADALYASI' 2 KADIN PROFESÖRE



'Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası' 2019 ve 2020 yılı ödülleri online düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Türkiye'nin yetiştirdiği, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı bilim insanlarını ödüllendirmek amacıyla verilen bilim madalyası bu kez göç ve sağlık alanındaki çalışmalara gitti. 2019 yılına ait ödül, başta göç olmak üzere iktisadi, idari, sosyal, insani bilimler ve hukuk alanlarındaki çalışmalarıyla Cornell Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Garip'in oldu. 2020 yılının ödülü ise fen, mühendislik ve tıp bilimleri" alanında çalışmalar gerçekleştiren İsviçre'de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) Fotonik Doktora Okulu Direktörü ve Biyomühendislik Enstitüsü'nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Hatice Altuğ'a verildi.