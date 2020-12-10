HÜLYA GÜLER

Günlük yaşamımızı kökünden değiştiren pandeminin global ekonomik sonuçlarını önümüzdeki aylarda daha net göreceğiz. Ancak bu konuda içinde bulunduğumuz haftanın önemli etkinliklerinden biri olan 'Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde gündeme gelen 2 rakama dikkatinizi çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açılış konuşmasıyla Türkiye'nin en üst düzeyde temsil edildiği zirvede, 2020'nin ilk 6 ayında dünyada uluslararası yatırımların yüzde 49 düştüğüne dikkat çekildi. Uluslararası yatırım çekmede yaşanan düşüşte Türkiye'nin ise dünya ortalamasından daha iyi durumda olduğu vurgulandı. Türkiye'nin yabancı yatırımlarında 2020'nin 9 ayında yaşanan düşüş yüzde 20 civarında. Bu da pandemi yılı 2020'yi pozitif büyümeyle kapatması beklenen Türkiye'nin yabancı sermaye çekmede dünyadan pozitif ayrıştığını gösteriyor.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) basına kapalı olarak gerçekleştirdiği online zirveye dünyanın önde gelen şirketlerinden 40'ı aşkın üst düzey yönetici konuşmacı olarak katıldı. Bu kadar çok sayıda üst düzey konuşmacının bu zirvede buluşmasında elbette online olmasının payı var. Çünkü seyahat etmek zorunda kalmayan CEO'ların programlarını uydurmaları daha kolay olmuştur. Ancak yeni yatırım planlarını hayata geçirmek için yeni hikaye arayışında olan iş dünyası liderlerinin Türkiye'yi yakından takip ettikleri de bir gerçek. Ve yoğun ilgi de bunun bir göstergesi.

Bölgeye baktığınızda açıkladığı reform paketleri ve sergilediği pozitif ekonomik performans ile uzun vadeli yatırımcıların ajandalarına izlemek üzere not ettikleri bir ülke Türkiye. Özellikle de pandeminin başından bu yana dile getirilen tedarik noktalarının çeşitlendirilmesi ihtiyacı düşünüldüğünde Türkiye, Çin'e alternatif arayanların ortak adresi. Artık hepimizin bildiği gibi uluslararası yatırımcının en sevmediği durum ise belirsizlik ortamı. Şu anda belirsizlik dünya genelinde yaşandığı için şirketler yatırıma iştahlı olsa bile risk iştahları oldukça düşük.

Başkanlığını Ayşem Sargın'ın yürüttüğü YASED'in zirvesinin önemli konularından biri de Türkiye'nin yeni hikayesi ve belirsizliğin azaltılması. Zirveyi izleyen katılımcıların genel izlenimi ise ulusalararası yatırımcıların pandemi sonrasını planlamaya başladıkları ve bunun için de yatırım yapacak yeni adresler aradıkları yönünde. Katılımcılar uluslararası yatırımcıların yeni adres arayışının son derece gerçek olduğuna ve bu konuda Türkiye'nin öne çıktığını söylüyorlar. Yani Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Avrupa ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer'in zirvedeki konuşmasında, "AB, Türkiye ve ABD şirketleri arasında çok fazla ortak çıkar var" demesi boşuna değil.