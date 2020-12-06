HÜLYA GÜLER

300 milyonu aşan nüfusu, 21 trilyon dolardan fazla milli geliri, 2.6 trilyon dolara yaklaşan ithalatı ve 1.7 trilyon dolara yakın ihracatı ile dünyanın en büyük ekonomisi konumundaki ABD, tüm ihracatçıların iştahını kabartan önemli bir pazar. İşte bu önemli pazar, ticaret savaşları (Çin ile) ve pandemi nedeniyle bir süredir yeni tedarikçiler arıyor. Hatta hatırlayacaksınız, geçen yıl bu vakitler, Türkiye'den daha fazla mal almanın yollarını bulmak üzere ABD, ticaret bakanı düzeyinde yetkililerini buraya göndermişti. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 21 milyar doları biraz aşıyor. Hedef, 100 milyar dolar. Peki, ama nasıl? INBUSINESS dergisi bu ayki sayısında dünyanın en büyük ihracat pazarını bu kez farklı bir açıdan inceleyerek bu soruya yanıt aradı.

Erkek giyimi ezber bozan bir yaklaşımla inceleyen INBUSINESS kapağına Türkiye'de erkek giyime yön veren 8 kadını taşırken, her ihracatçının hedeflediği ABD pazarını da farklı yönleriyle masaya yatırdı. ABD'nin eyalet, eyalet incelendiği dosyada, hangi ürünün hangi eyalete satılabileceğine ilişkin çarpıcı veriler ortaya konuldu. Prof. Dr. Kerem Alkin ve Dr. Metin Gürler imzalı bu kapsamlı dosyaya göre, ABD 2019 yılında tüm dünyadan toplam 5 bin 530 farklı kalemde ürün aldı. Türkiye ise bu pazara 2 bin 731 farklı kalemde ürün satıyor. İşin dikkat çekici tarafı, Türkiye'nin ABD'ye satabileceği daha 2 bin 190 farklı kalemde ürünü mevcut. Bir diğer deyişle, Türkiye ürettiği ve rekabetçi olduğu 2 bin 190 farklı ürünü ABD'ye satmıyor ya da satamıyor. Birkaç örnek vermek gerekirse, Türkiye'nin, otomotiv endüstrisinde ürettiği halde ABD'ye hiç satmadığı 65 farklı ürün kalemi var. Kimyevi maddeler ve mamülleri kategorisinde ise bu rakam 574'e çıkıyor. Bir rakam daha verelim, Türkiye'nin farklı ülkelere ihraç ettiği ve rekabetçi olduğu 364 ürün kalemi incelendiğinde, ABD'nin bu 364 kalem için farklı ülkelerden 62 milyar dolarlık ithalat yaptığı görülüyor. Yani Türkiye'nin sadece bu 364 ürünü kapsayan 62 milyar dolarlık pazardan pay alma potansiyeli oldukça güçlü. Aynı durum ihracatta güçlü olduğu diğer sektörler açısından da geçerli. Bu potansiyeli hızla hayata geçirmenin yollarından biri de ABD'yi eyalet bazında bir stratejiyle hedeflemek. Bu açıdan baktığınızda da yine dikkat çekici veriler konusu. ABD'nin en çok ithalat yapan eyaleti Kaliforniya, 2019'da dünyadan 408.2 milyar dolarlık alım yaptı. Türkiye'nin bu pazardan aldığı pay, 1.1 milyar dolarlık ihracatla yüzde 0.28. Teksas ve New Jersey Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı eyaletler. ABD'nin tedarikçi ülkeleri arasında 30. sırada yer alan Türkiye'nin eyalet ve ürün odaklı bir stratejiyle ABD'ye olan ihracatını artırması mümkün.