HÜLYA GÜLER

Ekonomistlerin, çok büyük ve beklenmedik olması nedeniyle 'siyah kuğu' olarak niteledikleri pandemi krizinde, hangi şirketlerin büyümeye devam ettiği önemli bir soru. Bu konuda Harvard Business Review'un (HBR) bir araştırması geçti elime. 2008 global krizinde şirketlerin reklam ve pazarlama faaliyetleri ile büyüme performanslarını inceleniyor. Araştırmada özetle operasyonel verimlilik şartıyla kriz süreçlerinde reklam ve pazarlama faaliyetlerini arttıran şirketlerin büyümede daha iyi performans gösterdiği ortaya konuyor. Şirketlere hemen defansa geçip çok içe kapanmanın da, harcamalarda çok agresif olmanın da yarattığı riskler örneklerle anlatılıyor. 'Bulunmaz Denge' kavramına vurgu yapılarak, maliyet kontrolü ve yeni yatırımı dengeleyenleri krizin kazananları olarak niteliyor. Şirketlere fırsatları kaçırmadan, yeni işleri denemeyi ihmal etmemek gerektiği tavsiye ediliyor. HBR'nin araştırmasını okurken aklıma Formula 1 yarışını yeniden Türkiye'ye getirmesi nedeniyle son günlerde gündemde olan bir isim geldi; Vural Ak. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak, 2001 krizinde agresif bir reklam kampanyası ile küçüleceğine büyüyen ve pazar payını arttıranlardan. O dönemi 'Vadeli ödemelerle ilan çıkıp, işlerimizi büyütmüştük' diye anlatan Ak, pandemi döneminde de ezber bozan bir hamle yaptı. Maliyetlerine katlanarak Türkiye'yi Formula 1 yarış takvimine aldırdı. Ak, "Filo kiralama işlerimize faydası olsun diye getirmedik F1'i" dese de sektöre bir hareketlilik kazandırdı. Ak, "Piyasa o kadar cansız ki, Türkiye yarışı çok ses getirdi. Tüm dünyada en çok konuşulan, izlenen yarış oldu. Merkezinde biz olduğumuz için tabi Intercity de konuşuldu. Intercity'nin adı olumlu etkilendi. Ama en çok ülkeye faydamız olmasından mutlu olduk" diyor. Pandeminin etkilerinin gelecek yıl ve hatta ondan sonraki yıl da devam edebileceğini tahmin eden Ak'ın hedefi, başka ülkelerdeki iptalleri değerlendirip, 2021 yılında da Türkiye'yi Formula 1 takvimine aldırmak. Daha şimdiden nisan ayı için bir fırsat çıkmış ancak hedef yarış için en uygun yaz ayları.

***



Murat Ülker'in cevabı: En son çıkanı seviyorum



Yıldız Holding'in geçen hafta 65 bin çalışanıyla buluştuğu 'Mutlu Et, Mutlu Ol' etkinliğine katıldım. Yeni normalimiz dijital ortamda gerçekleşen etkinlikte ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk (Beyaz), Yıldız Holding'in tepe isimlerini konuk olarak ağırladı. Tıpkı televizyon şovundaki gibi konuklarına sorular yönelten Beyaz, bildiğimiz kıvraklığı ile Murat Ülker'e 'en çok hangi ürünü seviyorsunuz?' diye sordu. Murat Ülker'in cevabı Beyaz'dan daha kıvraktı: "En çok en son çıkan ürünü seviyorum." Krizde yürütülecek pazarlama ve reklam stratejilerinden söz etmişken, Murat Ülker'in cevabına dikkat çekmek istedim.