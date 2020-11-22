HÜLYA GÜLER

Kovid-19 salgını tüm dünyayı neredeyse durma noktasına gelecek kadar etkisi altına aldı. Küresel boyutta bir ekonomi ve sağlık krizine yol açtı. Ancak her krizde olduğu gibi bunda da yine kırılgan olan taraflar daha çok etkilendi. Bunların başında da kadınlar geliyor. Kadın ve erkek olarak ele alındığında pandeminin etkileri farklılaşıyor. Daha 'evde kalma' sürecinin ilk günlerinden itibaren gündeme gelen aile içi şiddet artışı ve ev-iş dengesinde artan yükümlülükler, kadınların bu süreçte daha fazla yıpranmalarına sebep oldu. Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun arka arkaya açıkladığı iki ayrı rapor, pandeminin 'kadın ve çalışma hayatı' üzerindeki etkilerine ilişkin dikkate değer sonuçlar ortaya koydu.

TÜSİAD'ın, TÜRKONFED ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women Türkiye) iş birliğiyle gerçekleştirdiği, 'Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri' araştırmasına göre kadınların;

-yüzde 99'u artan ev işleri ve bakım sorumluluğunu,

-yüzde 97'si uzaktan/evden çalışma ile artan iş yükünü,

-yüzde 95'i endişe, psikolojik stres ve tükenmişliği, yaşadığı ilk 3 sorun olarak sıralıyor.

Tüm krizlerde olduğu gibi Kovid- 19 sürecinde de kadınların sorunlardan daha fazla olumsuz etkilendiğini hatırlatan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Hiçbir krizden, toplumun yarısını geride bırakarak çıkamayız" sözleriyle konunun önemini vurguluyor.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun çevrimiçi olarak düzenlediği 'Türkiye Kadın Direktörler Konferansı'nda konuşan IMF Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanı Ceyla Pazarbaşıoğlu'nun söyledikleri ise iki kurumun araştırmasının sonuçlarını teyid eder nitelikte. 2019 yılında, dünyada kadınların iş gücüne katılımının erkeklerden yüzde 20 daha az olduğunu söyleyen Pazarbaşıoğlu, bunun pandemi krizi ile daha da artmasından endişe edildiğine dikkat çekiyor. TÜSİAD Başkanı Kaslowski'nin de işaret ettiği gibi; pandeminin yol açtığı sıkıntı ve endişeleri toplumun yarısını geride bırakarak gideremeyiz. Bunun için krizin özellikle kadınlar üzerinde yol açtığı sorunları daha fazla görünür kılmalı ve iş birliğini artırmalıyız.

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Yönetim kurulundaki kadın üye artışı sürüyor

2020 Yönetim Kurulu'nda Kadın Türkiye Raporu'nun sonuçlarına göre:

2020 yılında BIST Yönetim Kurullarında yer alan kadınların oranı yüzde 15,9'dan yüzde 17'ye çıktı ve kadın direktör sayısı 5.3 oranında arttı.

BIST 100 şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın oranı yüzde 17.7'den 20.2'ye çıkarak, 2019 yılındaki artışı sürdürdü.

Tüm BIST şirketlerinin yalnızca 37'sinin yönetim kurulu başkanı kadın olurken, kadın CEO'ların oranı yüzde 2.5'ta kaldı.