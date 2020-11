HÜLYA GÜLER

Geçen hafta bu köşede 'Dünyayı kim kurtaracak' başlıklı ilk yazımla sizlere merhaba demiş, Türkiye'nin yeni aylık ekonomi dergisi INBUSINESS'ın yayın hayatına başladığını duyurmuştum. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde olan Prof. Dr. Uğur Şahin'in, genel yayın yönetmenliğini üstlendiğim INBUSINESS'ın ilk kapağında yer aldığından söz etmiştim. Uğur Hoca'nın, eşi Özlem Türeci ile birlikte kurduğu BioNTech şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısının nasıl dünyayı kurtarabileceğini anlatmıştım. Dergimizin piyasaya çıkmasından iki gün sonra beklenen müjdeli haber geldi ve BioNTech'in Pfizer ile birlikte üretimine başladığı Covid- 19 aşısının yüzde 90 etkili olduğu duyuruldu. Bu haber tüm dünyada büyük bir yankı buldu. Türkiye'de ise ayrı bir sevinç ve gurur vardı çünkü aşıyı bulan ekip Türk'tü. Herkes bir anda Uğur Hoca'nın ve hikayesinin peşine düştü. İşte tam bu noktada INBUSINESS daha ilk sayısında gerçekleştirdiği 'iyi gazetecilik' örneği ile bir anda ülkenin ekonomi gündemine oturdu. Bu başarımızı tebrik etmek için yüzlerce telefon ve mesaj aldım. Arayan, mesaj atan tüm iş insanlarına ve gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ekonomi medyasındaki herkes INBUSINESS'ın başarısından söz ediyordu.

Buraya kadar her şey normal, olması gerektiği gibiydi. Ama sonra INBUSINESS'ın kapak konusuyla ilgili hazırladığı ve sosyal medyada paylaştığı bir videoyu, SABAH Gazetesi de paylaşınca bakın neler oldu. İşler birden anormalleşti ve sosyal medyada 'Özlem Türeci nerede' diye bir kampanya başlatıldı. Güya INBUSINESS, Özlem Türeci'yi kadın olduğu için görmezden gelip, Uğur Hoca'yı öne çıkarmış. Bu kampanyaya katılan, yorum yapan insanlar (tabi gerçek kişilerse) ya bizi hiç tanımıyorlar ya da gerçekten kötü niyetliler. Kötü niyetlilere söyleyecek bir sözümüz yok. Ne dersek diyelim, ne yaparsak yapalım kötü niyetlilerin fikrini değiştirmeyiz. Onlar için hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Ancak bizi tanımayanlara Uğur Hoca ile yaptığımız röportajın perde arkasını biraz anlatmak isterim. Herkesin bildiği gibi; her kurumun bir sözcüsü, bir yüzü vardır. BioNTech'de bu kişi Prof. Dr. Uğur Şahin. Biz Temmuz ayından bu yana röportaj için BioNTech ekibine, Özlem Hoca'nın da yanıtlaması için sorularımızı gönderdik. Kendilerini bilime adamış bu çiftin öyküsünü yazmak istedik, ilk şirketlerinden, nasıl tanıştıklarına, nasıl birlikte çalıştıklarına kadar birçok soru sorduk. Ancak Dr. Özlem Türeci ön plana çıkmak istemedi. Çok ısrar etmemize rağmen çiftin birlikte bir fotoğrafını bile alamadık. Durum böyle olunca biz de Özlem Hoca'nın öne çıkmama isteğine saygı duyduk. Çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını bildiğimiz bu insanları ısrarlarımızla daha fazla meşgul etmedik.

Şimdi sözüm bizi tanımadığı için Özlem Türeci nerede diye soran iyi niyetlilere; Özlem Türeci bütün bu tartışmalardan uzakta, çok büyük bir ihtimalle laboratuvarında çalışıyor. Şimdi lütfen sizler de onları rahat bırakın çünkü yaptıkları iş çok önemli. Uğur Hoca ve Özlem Hoca'nın gündeminde, Covid- 19'dan sonra sırada kansere çare bulmak var. Üzerinde çalıştıkları mRNA teknolojisiyle çok yakında boyun ve yumurtalık kanserinin tedavisi için müjdeli haberler gelebilir.



OUTBUSINESS

Gerçeğin gücü

Sosyal medyadaki bu suni ve bize yönelik haksız suçlamaların yapıldığı kampanyayla ilgili, 'gerçeğin kendisi her şeyden güçlüdür' inancıyla bir cevap yazmayacaktım aslında. Ancak dün Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da bizim dergimizin başlığını kullanarak tartışmaya dahil oldu. Ahmet Hakan'ın yazısındaki; "Dünyanın Uğur"unu görüp de "Dünyanın Özlem"ini yok saymak... 2020 yılının son çeyreğinde dünyaya erkek bakışıyla bakmak ilkelliğinden kurtulamadığımızın bir göstergesi. Biz kolay ıslah olmayız kardeşim" ifadelerini okuyunca, Hürriyet'in Uğur Hoca ile ilgili iki manşetini hatırladım. Hürriyet 10 Eylül günü Uğur Şahin'in CNN International'a verdiği röportajı 'Haydi Uğur kurtar dünyayı' başlığı ile manşetine taşıdı. Son olarak 10 Kasım günü de 'Uğur Hoca başardı' manşetini attı. Ama kimse 'Özlem Türeci nerede' diye sormadı, sizce neden?