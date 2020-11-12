HÜLYA GÜLER

2008'deki küresel krizi önceden tahmin ettiği için 'kriz kahini' olarak da anılan dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini'den, Türkiye'ye önemli bir mesaj var. Ünlü ekonomist, pandeminin taşları yerinden oynattığı küresel tedarik zincirinde Türkiye'yi önemli fırsatların beklediğine dikkat çekiyor. Tedarik zinciri konusu, Kovid-19 vakalarının henüz sadece Çin'de olduğu 2020'nin ilk çeyreğinden bu yana dünya ekonomisinin gündeminde. Herkesin de bu konuda bir fikri var. Ancak Roubini, söyledikleriyle, bu süreçte Türkiye için dile getirilen fırsatların uluslararası alanda nasıl karşılık bulduğunu ortaya koyuyor. Duyduğuma göre Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) geçtiğimiz günlerde Roubini ile üyelerini bir araya getirmiş. MESS'in 200 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği MESS Teknoloji Merkezi'nin (MEXT) global tanıtımının yapıldığı etkinlikte konuşan Roubini, burada değişen dünyada Türkiye'nin küresel tedarik zincirinde artacak rolü üzerinde durmuş. Pandemiyle birlikte korumacı tavrın daha da arttığını ve küreselden ulusala doğru bir kayış olduğunu vurgulayan Roubini, özellikle Batı Avrupa'da tedarikte talebin doğuya kaydığına dikkat çekmiş. Roubini'nin mesajı ile MESS'in dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezi olarak konumlandırdığı MEXT ile üyelerine kazandırmak istediği yetenekler birbirini tamamlıyor. MEXT, 10 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi konumunda. Merkezde 5 yılda 250 bin kişiye dijital dönüşüm konusunda eğitim verilmesi planlanıyor. Merkeze 200 bin çalışanı bulunan 248 MESS üyesi kuruluşun dışında farklı sektörlerden de yoğun ilgi söz konusu. 5 yılda 2 milyon saat eğitim verilmesi planlanan tesiste pandemiye rağmen her gün bir etkinlik düzenleniyor.

***



OUTBUSINESS



Robotlara karşı olmak

MEXT'i ziyaretimde hoş bir sürprizle de karşılaştım. Boston Dynamics'in geliştirdiği bir robot köpek. Hiçbir yere değmeden tesiste sürekli dolaşan bu spot robot, içerideki hava akımını ölçerek enerji tasarrufu için veri sağlıyor. Bu spot robota, insanların yapmaktan hoşlanmadığı ya da yapamayacağı farklı işlevler yüklemek mümkün. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yaptığı son araştırmaya göre robotlar çoğaldıkça insanların işini kaybedeceği öngörüsü gerçeği yansıtmıyor. WEF'in "Mesleklerin Geleceği 2020" raporuna göre iş gücü beklenenden daha hızlı otomatikleşiyor ve önümüzdeki beş yıl içinde 85 milyon kişi iş yerini değiştirecek. Robot devrimi ise 97 milyon yeni iş yaratacak. Araştırmalar da gösteriyor ki robotlar işlerimizi alacak korkusu 'out', robotlarla işbirliği 'in.'