Türkiye ‘Göz’de üretim üssü olabilir

Atasun Optik CEO’su Aydın, “Türkiye pandemiyle değişen tedarik rotalarında optik üretimde önemli bir üs olabilir” dedi

Pandemi sonrası yeniden şekillenen küresel tedarik zincirleri kapsamında optik üretiminde Türkiye için önemli fırsatlar olduğunu belirten Atasun Optik CEO'su Nihat Aydın, ülkedeki potansiyele dikkat çekti. Finlandiya merkezli Grand Vision'ın iştiraki Atasun'un Türkiye'de üretimi olmadığını ancak buradan alım yaptıklarını söyleyen Aydın, "Pandemi sürecinde tek bir mega fabrikada üretim yaptırmanın doğru olmadığını gördük. Bu kapsamda Avrupa pazarına yakınlığı ve gelişmiş altyapısıyla Türkiye optik pazarı için önemli bir üretim üssü olabilir" dedi. 264 olan mağaza sayısını 2024'te 500'e çıkarmayı ve büyüme hedefleri kapsamında lüks bir marka satın alabileceklerini söyleyen Aydın ile Türkiye optik pazarının dinamiklerini konuştuk.

Türkiye optik pazarını biraz anlatır mısınız?

Türkiye'de gözlük kullanımı nüfusun yüzde 10'u civarında. Bu oran Almanya'da yüzde 60. Gerçi Almanya'nın nüfusu bize göre yaşlı ancak Türkiye'de de gözlük kullanım oranının iki-iki buçuk kat daha fazla olması gerektiği tahmin ediliyor. Rakamlar bize Türkiye'de optik pazarının çok büyük bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Güneş gözlüğü ile birlikte Türkiye'nin optik pazar büyüklüğü 5 milyar TL. Türkiye'de optik ürünlerin satışıyla ilgili regülasyon çok sıkı. Reçeteli tıbbı cihaz kapsamına giren tüm ürünlerin kontak lens de dahil online satışı yasak ne yazık ki. Bu konuyu Sağlık Bakanlığı ile de konuşuyoruz.

Türkiye'nin üretimde önemli fırsatlar sunduğunu söylediniz, nedir bunlar?

Türkiye'de üretimimiz yok ama buradan satın alma yapıyoruz. Grand Vision Türkiye'den ürün almıyor çünkü Uzakdoğu hala çok ucuz. Ama pandemiyle birlikte yaşanan tedarik sorunları nedeniyle Türkiye'de gözlük üretimi için de önemli bir fırsat oluştuğunu söyleyebiliriz. Burası Avrupa pazarına yakınlığı ve gelişmiş altyapısıyla iyi bir üretim üssü olabilir. Dolayısıyla herkes üretimini biraz farklı coğrafyalara yayacak ve bu süreçte Türkiye çok avantajlı.



OPTİKTE LÜKS MARKA ALABİLİRİZ

2023 için 500 mağaza hedeflediklerini ancak pandemi nedeniyle bu hedefin 2024'e sarkabileceğini belirten Aydın, "Bu hedef kapsamında küçük bir zincir de satın alabiliriz. Önümüzdeki dönemde lüks bir optik marka oluşturma hedefimiz var. Bunu bir marka satın alma yoluyla da yapabiliriz" diye konuştu.



MAĞAZADA MUAYENE ÖNERİSİ

Türkiye'de göz sağlığının ihmal edildiğini belirten Aydın şunları söyledi: "Yurtdışında optik mağazalarda optimetris olanlar mağazada göz kusurunu tespit edip numaralı gözlük verebiliyor. Türkiye'de de böyle bir sistem hem pazarı büyütür hem de göz sağlığı ihmalini azaltır. Ancak Türkiye'de henüz üniversitelerde optimetri bölümleri bile yok. Bakanlıkla bu konuyu görüşeceğiz."