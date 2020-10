Bu Formula herkese kazandırır

Türkiye’nin Formula 1 yarış takvimine kalıcı olarak ve devletten tek kuruş çıkmadan girebilmesinin formülünü Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak verdi... Formula 1'e ev sahipliği yapacak İstanbulPark'ın işletmecisi Intercity'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Seneye 200 binin üzerinde bilet satarak seyirci rekoru kırmayı istiyoruz" dedi

Türkiye, dünyanın en çok izlenen motorsporlarından Formula 1'e, pandemiye rağmen 13-15 Kasım'da yeniden evsahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yarışların 9 yıllık aranın ardından tekrar İstanbul'da gerçekleşmesinde, İstanbul Park'ın işletme hakkına sahip Intercity'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın yürüttüğü özverili çalışma ve sıkı müzakere sürecinin payı büyük. Pandemide birçok yarışın iptal olmasıyla ortaya çıkan fırsatları iyi değerlendirdiklerini söyleyen Ak, "Formula 1 yönetimiyle yarış takvimine tekrar girmek için sürekli diyalog halindeydik. Pandemi nedeniyle gelen iptallerin ardından 'Hazır mısınız?' diye sordular. Biz de '4 yıldır hazırız' dedik ve görüşmelere başladık. Hedefimiz seneye uzun vadeli kontrat imzalayarak kalıcı olarak takvime girmek" dedi. Pandemi koşulları elverirse bir festival gibi formülize ettikleri, heyecanla beklenen Formula 1 DHL Turkish Grand Prix'ye ilişkin merak edilenleri konuştuk...



VAZGEÇMEDİK TAKVİME GİRDİK



Bu yıl yarışı getirmeyi nasıl başardınız?

Dünyada yıl boyunca 21 Formula 1 yarışı yapılıyor. Her bir yarışın hazırlığı, bitişi yaklaşık 2 hafta sürüyor. Yani pilotlar 42 hafta boyunca yarıştalar. Bundan birkaç yıl önce Formula 1'in şirketini ABD'li Liberty Media satın aldı ve devamında da 20 olan yarış sayısını 24'e çıkaracağını sözlü olarak anons etti. Ancak pilotlar 24 yarışın yılın 48 haftası yarışta olmak, evden uzak kalmak anlamına geldiğini belirtip isyan ettiler. O nedenle de yarış sayısı 24'e çıkarılamadı. Mevcut rakama Vietnam eklenebildi sadece. Çok istekli ve hazır olmamıza rağmen maalesef takvime giremedik. Mevcut koşullarda bizim girebilmemiz için bir ülkenin takvimden çıkması gerekiyordu. Bu da olmadı. Ama vazgeçmedik. Bu yıl pandemi nedeniyle birçok ülkede yarış yapılamayınca görüşmelerimiz tekrar ısındı. Nihayet Cumhurbaşkanımız'dan aldığımız görevi yerine getirebildik ve Formula 1 Turkish Grand Prix'i yeniden takvime koydurduk.



Turkish Grand Prix, hangi ülkenin yerine takvime girdi peki?

Bu yıl pandemi nedeniyle takvim alt üst oldu. Şubattan hazirana kadar yarışlar iptal edildi. Amerika kıtasında ABD, Kanada, Meksika ve Brezilya, Asya kıtasında Japonya, Çin, Vietnam ve Avustralya iptal olunca yarışların hazirandan itibaren Avrupa ve yakın bölgelerde yapılması kararlaştırıldı. Haziranda Türkiye'ye geldiler, tesisleri incelediler. Sonrasında sadece bu yıl için bir anlaşma imzaladık. Biz Formula 1 takviminde sürekli olarak yer almak istiyoruz. Ama bunun sürdürülebilir bir ekonomik modelle yapılması lazım. Devletin kasasından bir kuruşun bile çıkmadığı bir formül geliştirdik. Ve tarihte ilk defa kamu görevi olan bu yarışı özel sektör şirketi olarak yaptık.







YARIŞ ÖNCESİNDE 500 TIR GELECEK



Önümüzdeki hafta sponsorların giydirmeleriyle ilgili bir heyet gelecek. Şimdiden çevredeki oteller doldu. Bu süreçte Sabiha Gökçen'e 7 jumbo jet gelecek. Toplamda 500 TIR malzeme getirecek. Seyircisiz yarış olacak ancak 4 bin kişilik teknik ekip geliyor İstanbul'a.



UZUN KONTRAT İÇİN MASAYA OTURABİLİRİZ



Formula 1 için uzun kontrat yapmanın formulü nedir?

Bence bu tür şehri ve ülkeyi tanıtmaya yönelik sportif faaliyetlerin finansmanının özel sektör tarafından üstlenildiği bir model geliştirilmesi lazım. Devletin burada düzenleyici ve güvenlik gibi konuları desteklemesi önemli. Onun dışındaki mali bütçesinin sponsorluk, televizyon hakları, yeme içmeden gelen, biletten gelen para bizim buradan Türk şirketleri ile oturup bunun anlaşmasını yapmamız lazım. Burada bir Türk şirketinin yarışı sahiplenip yarışa adını vermesi lazım. Bunun dışında pistin kenarına global marka olma yolundaki 3 Türk şirketi sponsor olması halinde yarışı yapabiliriz. Şimdiden gelecek yıl için sponsor olabilecek firmalarla görüşüyoruz. Ayrıca Formula 1 yönetimine farklı gelir kalemleri oluşturabileceğimiz bir iş modelimiz var, onu da sunduk. İki yıldır bir motoring festivali gerçekleştiriyoruz. Bir hafta boyunca Intercity İstanbul Park'ta otomobiller, motosikletleri sergiliyoruz, test sürüşleri yapıyoruz. Bu arada da konserler, sergiler, farklı eğlenceler ve etkinliklerle katılımcılara son derece keyifli zaman geçirebilecekleri bir ortam sunuyoruz. İkinci yılımız olmasına rağmen geçen yıl 200 bin katılımcı sayısına ulaştık. Bu yıl eğer pandemi koşulları elverseydi, Formula 1 yarışını da bu tarz bir festivale çevirecektik. Bu önerimiz Formula 1 yönetiminin çok ilgisini çekti. Eğer pandemi koşulları elverirse önümüzdeki yılki Formula 1 yarışında bu festival ortamını oluşturmayı planlıyoruz.



FORMULA 1 TAKIMI ALMAYI İSTERİM



Otomobil ile ilgili her şeye gönül vermiş, işi bu olan biri olarak elbette bir gün, bir Formula 1 takımının sahibi olmayı çok istediğini söyleyen Vural Ak, "Ama siz bunu yazmayın, fiyatlar yükselmesin" diye espri yaptı.







PİLOTLARIN İSTANBUL HEYECANI



Formula 1 pilotlarının yeni yarış istemediklerini söylediniz. İstanbul'daki yarışa bakışları nasıl?

Bizim yarışın yapılacağı anons edilince, sosyal medyada ilk önce yarışan 20 pilottan mutluluk paylaşımları geldi. Acayip sevindiler, İstanbul'a gelecekleri için... Şu an yarışan pilotlardan sadece üçü daha önce İstanbul'da yarıştılar. 17'si ilk defa yarışacak. Pistin zorluğu efsane gibi konuşuluyor o nedenle çok heyecanlılar, inanılmaz.



TEKNOLOJİ ZİRVESİ



Yarış için büyük bir mali yükümlülüğün altına girdiniz. Neden?

Bana göre Formula 1 iki şey ifade ediyor. Olayın dörtte biri otomobil teknolojisinin zirvesi. Kalanı yapıldığı şehri tüm dünyaya tanıtıp göstermek için çok önemli bir tanıtım aracı ve soft power. Yabancı sermayeyi Türkiye'ye davet etmek ve turistlere ülkeyi tanıtmak için bunun çok önemli bir araç. Bu çabayı kendi adıma vermek istedim.



BİLET ÜCRETİNİ BAĞIŞLAMAK İSTEDİLER



Yarışın seyircisiz yapılması kararı sizi nasıl etkiledi?

Yarışın yapılmasına karar verilmesinin ilk anından itibaren seyircisiz yapılması ihtimaline de hazırdık. Üzüldük tabi, çok güzel bir etkinlik ortamı planlamıştık ve izleyicilerin de bu ambiyansa katkısı büyük olacaktı. Bizim kadar izleyiciler de üzüldü. Zaten çok kısa sürede rekor bilet satışı geldi. Yurtdışındakiler bile şaşırmıştı. Bilet ücretleri Biletix'te bloke idi. Zaten hiç cebimize girmemiş bir paranın iadesi de zor değil. Bilet iadelerini 2 gün içinde tamamladık. Bu süreçte çok sayıda izleyiciden destek mesajları aldık. 'Siz Türkiye için çok büyük bir fedakarlık yaptınız, biz de bilet ücretinin iadesini istemiyoruz, Formula 1 pistine bağışlamak istiyoruz' diyenler oldu. Yasal olarak bağış almamız mümkün olmadığı için kabul edemedik ama çok duygulandık.



SENEYE HEDEF SEYİRCİ REKORU



Formula 1 yönetimini Türkiye'yi tekrar takvime almaya hangi faktörler ikna etti sizce?

Öncelikle Cumhurbaşkanımızın bu işi sahiplenmesi, yarışı himayesine alması. Ardından bizim kesintisiz temaslarımız. Tesisi sürekli hazır tutmamız. Ve elbette seyircinin büyük ilgisi. Bu yıl rekor bir sürede 80 bin bilet sattık. Bu tesisin kapasitesinin 3'te 1'ine tekabül ediyor. Seneye 200 binin üzerinde bilet satarak seyirci rekoru kırmayı istiyoruz. Pistin zorluğu ile pilotları cezbetmesi ve her şeyden önemli Türkiye'nin pandemideki performansı yarışın İstanbul'a gelmesinde etkili oldu. Devletin arkamızda olması çok güven verdi, Türkiye'nin pandemi performansı da bunu destekledi. Yani tek bir kareyle değil, tüm bunlar birleşti ve sonuç ortaya çıktı.