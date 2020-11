HÜLYA GÜLER

Başlıktaki soruyla ne kast ettiğimi tahmin ediyorsunuzdur. Dünyayı Kovid-19 salgınından kim kurtaracak? Şu anda bunu kesin olarak söylemek belki zor ama ister inanın ister inanmayın, en güçlü adaylar arasında bir Türk de var; Prof. Dr. Uğur Şahin. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Şahin, Almanya'da kurduğu BioNTech şirketiyle kanser tedavisi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik çok önemli başarılara imza attı. Bugünlerde ise Kovid- 19'a karşı geliştirdiği etkili aşı ile dünya gündeminde. İşte dünya medyasının da peşinden koştuğu bu önemli isim, Turkuvaz Medya Grubu'nun en yeni üyesi INBUSINESS dergisine konuştu. Covid-19 aşısında hangi aşamada olduklarından tutun da, Türkiye'deki aşı çalışmalarıyla olan ilişkisine, en sevdiği yemekten, hiç çıkarmadığı nazar boncuklu kolyesine kadar birçok konuda kendisiyle ve işiyle ilgili ilk kez okuyacağınız önemli açıklamalar yaptı.

Doktor Şahin'in müthiş öyküsünün detaylarını okuyabileceğiniz INBUSINESS'tan biraz daha söz etmek isterim. Ekibinde yer aldığım ekonomi dünyasının yeni fikri; INBUSINESS sadece bir dergi değil. İlk sayısı dün piyasa çıkan INBUSINESS, 7/24 aktif internet sitesi ve sosyal medya hesaplarıyla hem dijital bir platform hem de yazılı medyanın iddialı oyuncularından biri olmak üzere kurgulanmış hibrit bir yapı.

Kimilerinin global ekonominin şu an tek gerçeği gibi görünen bu 'belirsizlik' ortamında 'hangi cesaretle yeni bir proje başlatıldı' dediğini duyar gibiyim. Cevabımız çok açık; Türkiye ekonomisine ve Türk iş dünyasına güvenin verdiği cesaretle yola çıktık. Geleceğin ekonomi gazeteciliğinin en etkili modellerinden birini geliştirdik. DNA'mızda hem Türkiye'nin önde gelen medya grubunun birikimi hem de dijital medyanın kodları bir arada yer alıyor. INBUSINESS için pandemi sürecinin de en önemli kazanımlarından biri olan sürdürülebilirlik temasının yeri ayrı. Sürdürülebilir kağıda basılan ve poşeti de yine sürdürülebilir malzemeden üretilen derginin basımında kullanılan kağıt kadar ağaç dikimi yapılıyor. INBUSINESS tüm yayınlarında ve faaliyetlerinde sürdürülebilirlik temasını gündemde tutmayı ve bu konuda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Dünyanın oldukça gri olduğu hatta bazı ülkelerde KARAMSAR'lığın hakim olduğu böylesi bir ortamda duyduğum her yeni girişim, her yeni proje içime su serpiyor, yarınlara ilişkin hiç kaybetmememiz gereken umudumu besliyor. INBUSINESS'ın hayatınızı zenginleştirmesi ve içinize su serpmesi dileğiyle...

***



Outbusiness

Perşembe ve pazar günleri bu köşede iş dünyasına ilişkin akla gelebilecek yeni haberleri, yeni fikirleri ve başarıları paylaşmaya çalışacağım. Dikkatimi çeken olumsuzlukları da 'out' başlığı altında burada görebilirsiniz. Bugünün 'out'u; 'o iş olmaz, çok zor, bu sektör öldü, yandı bitti, kül oldu' ruh haliyle her yeni işe, her yeni fikre kısacası her şeye ve herkese olumsuz bakanlar. Siz, siz olun özellikle eski köye yeni adet getiren mucit gençlere ve tüm yeni fikirlere açık olmaya devam edin. Gençlere de son bir söz, olumsuz bakanlar sizi yıldırmasın, sonuçta iş hayatında size 'evet' diyenler önemli.