E-ihracatta 1.5 trilyon dolarlık fırsat

Pandemi sürecinin e-ticarette özellikle KOBİ'lere müthiş fırsatlar sunduğunu söyleyen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, "Bu süreçten özellikle KOBİ'ler e-ihracat yoluyla dünyaya açılma fırsatı yakalayabilir. Bizim satıcı sayımız ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 70 arttı. Bunlar yerli satıcılar ve çoğunluğu KOBİ'lerden oluşuyor. Bu süreçte teknolojik gelişmelere en iyi şekilde ayak uyduran KOBİ'ler global ticarette 1.5 trilyon dolarlık e-ihracat pastasından yararlanabilirler" dedi. Kantarcı ile pandemide yakaladıkları yüzde 50'lik büyümenin dinamiklerini, e-ticaret ve e-ihracatın KOBİ'lere sunduğu fırsatları konuştu.

Pandemi sürecinin e-ihracattaki büyümeye katkısı oldu mu?

Yapılan araştırmalar, bugün ABD'deki tüketicilerin yüzde 50'sinin online olarak yurtdışından alışveriş yaptığını gösteriyor. E-ihracatı, Türkiye ekonomisini de canlandıracak son derece önemli bir atılım alanı olarak görüyoruz. Türkiye'de e-ihracatın toplam ihracat içindeki payı şu an için yüzde 1 bile değil. Bu oranın 2023'e kadar yüzde 5'e çıkabileceği öngörülüyor. Oysa gelişmiş pazarlarda bu oran yüzde 25'ler civarında. Bu alanda çok büyük fırsatlar var.

Yeni satıcı sayımız yüzde 70 arttı dediniz. Bunlar yerli satıcılar mı?

Evet, yerli satıcılar. En çok yeni satıcı Konya, Batman, Şanlıurfa, Kayseri, Adana, Edirne, Gaziantep, Kütahya, Aksaray ve Sivas'tan geldi. 2040'ta tüm satın alma işlemlerinin yüzde 95'inin e-ticaret yoluyla gerçekleşmesi öngörülüyor. Sınır ötesi e-ticaret ise dünyada 1.5 trilyon dolarlık hacme yaklaştı ve her yıl yüzde 30'lar civarında büyüyor. Türkiye'deki işletmelerin de şimdiden büyük resmin içinde yerini alması gerekiyor.



31 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI



Pandemide nasıl bir hareketlilik oldu?

Mmarttan itibaren insanların evde kalma süresi uzayınca ve mağazalar da kapanınca e-ticaret müthiş arttı. 31 milyon kayıtlı kullanıcı ve 100 bini aşkın satıcıyla faaliyetimizi sürdürüyoruz. Pandemiyi de kapsayan yılın 6 aylık dönemde yüzde 50 oranında büyüdük.



HER 10 SATIŞIN 7'Sİ MOBİLDEN



Mobil cihazlardan gelen trafik nasıl?

2020'nin ilk 6 ayında mobilden satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 arttı. Platformumuzda gerçekleşen her 10 alışverişin 7'si mobil cihazlardan yapıldı. Toplam trafikte mobilin payı yüzde 81 olurken, toplam satışta yüzde 63 olarak gerçekleşti.