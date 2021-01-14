HÜLYA GÜLER

Hatırlayacaksınız, Türkiye 2020'yi yeni bir yatırım haberiyle kapatmıştı. Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yılın son günlerinde Türkiye'de üretime başlayacağını açıklamıştı. Duyduğuma göre bu yatırım kararında Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun, özel çabasının çok büyük katkısı olmuş. Çevresindekilerin 'tam bir Türkiye aşığı' dedikleri Zhou, daha önce 3 yıl İstanbul'da yaşamış bir isim. 2015- 2017 yılları arasında Lenovo'nun Türkiye ve Ukrayna'nın genel müdürlüğünü yürüten Zhou, bu görevinin ardından Çin'e döndü. Ancak İstanbul'da yaşama isteği ağır bastı ve 2018'de Oppo Türkiye Genel Müdürü olarak geri döndü. Ülkemize sevgisini, "Lenovo'dan ayrıldım ama Türkiye'den ayrılamadım" sözleri ile ifade eden Zhou, İstanbul'da bu kez ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. 2 yıldır Türkçe öğrenen, basın toplantıları ve röportajlarında mümkün olduğunca Türkçe konuşmaya çalışan Zhou'nun babası da Türkiye'ye taşınmış.

Göreve başladığı günden bu yana "Türkiye için uzun vadeli planlarımız var, Türkiye'nin en sevilen markası olmak istiyoruz" sözlerini tekrar eden Zhou, sonunda kişisel çabalarının meyvesini topladı ve Oppo üst yönetimine Türkiye'de fabrika kurma kararı aldırmayı başardı. Kararın ardından elini çabuk tutan Oppo, Tuzla'da üretim yerini ve tarihini bile belirledi. 1.000 kişilik istihdam sağlanacak fabrikada şubat ayı sonunda üretime başlamayı planlayan Zhou, işlemleri hızlandırmak için yılın ilk gününden bu yana Ankara'da. Hem fabrikanın kuruluş işlemlerini hem de açılış törenini planlamak için adeta Ankara'ya kamp kuran Zhou'nun, açılış törenine Hükümet kanadından üst düzey bir katılım sağlamak için yoğun mesai harcadığı konuşuluyor.

Bu yatırımıyla sadece Türkiye iç pazarını değil, Avrupa ve çevre ülkelere ihracat yapmayı da hedefleyen Oppo'nun yatırım kararında elbette Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni teşvik uygulamasının büyük etkisi var. Yatırım kararının alınması sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bakan Yardımcısı Fatih Kaçır'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun da katkıları çok büyük. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece ailesi bir süre Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalan ve tüm bu yaşananlara rağmen tekrar Türkiye'de çalışmayı ve yaşamayı tercih eden Zhou'nun, Türkiye sevgisinin ve kararlılığının altını çizmek gerek.



Acun Ilıcalı'nın da çorbada tuzu var

Süreçte, Oppo'nun Türkiye'deki reklam yüzü olan ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın da bir katkısı olduğu konuşuluyor. Oppo'nun reklam filmlerinin çekimleri sırasında Zhou ile tanışan ve yakın arkadaş olan Acun Ilıcalı, Zhou'yu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ankara'daki diğer ilgili isimlerle tanıştırdı.