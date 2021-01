HÜLYA GÜLER

Dünyada 135, Türkiye'de ise 27 yıldır faaliyette olan Avon, sosyal sorumluluk projeleriyle kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve meme kanseri ile mücadeleye 100 yıldır destek veriyor. Bu kapsamda şirket son olarak pandemi sürecinde başlattığı 'Evdesin Ama Yalnız Değilsin' ve 'Şimdi Sıra Bende' kampanyaları ile dikkat çekmişti. Kadınlara kendi koşullarını kendilerinin belirlediği çalışma ortamı sunan, dünya doğrudan satış pazarının önemli oyuncularından Avon International'ın CEO'su Angela Cretu, pandemi sürecindeki faaliyetleri ve 2021 hedefleriyle ilgili sorularımı yanıtladı. Birleşmiş Milletler'in her üç aylık karantinanın 15 milyon kadının daha şiddete uğramasına neden olduğu yönündeki araştırmasına dikkat çekerek, özellikle kadına şiddetin önlenmesi kapsamında atılan her adımın önemini vurguladı. Avon'un bu alanda Türkiye dahil 37 ülkede yerel yönetimlerle işbirliği yaparak hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerini anlatan Cretu, şirketin anlayışını şöyle özetledi: "Avon olarak toplumsal faydaya odaklanıyoruz ve bu doğrultuda her yıl 100 milyon kadının hayatına dokunmayı hedefleyen bir şirketiz. Dünyanın en iyisi olmayı değil, dünya için çalışan en iyi güzellik grubu olmayı istiyoruz."

Yaptıkları işi, "Güzelliğin gücünü, kadınların kendi şartlarına göre para kazanmalarına yönelik imkanlar yaratmak için kullanıyoruz" şeklinde tanımlayan Cretu, "Avon olarak, kadının olduğu her yerde olmak istiyoruz. Kadınlar için daha iyi bir dünyanın herkes için de daha iyi bir dünya olduğuna inanıyoruz. Hayatın her alanında kadınlara fayda sağlamak, onları ekonomik ve sosyal anlamda güçlendirmek için çalışıyoruz ve bu yolda devam edeceğiz."

Avon Türkiye Genel Müdürü olarak daha önce Türkiye'de 3 yıl görev yaptığını da hatırlatan Cretu, gözlemlerini, "Enerjisi ve duygusal gücü çok yüksek bir toplum. Avon Türkiye'nin hem kendi genel müdürlük dönemimde hem de sonrasında tüm Avon ülkeleri arasında nasıl rol model ülkelerden biri olduğunu, hem ekonomik hem de coğrafi birtakım zorlukların Türk kadınlarını nasıl kamçıladığını çok iyi biliyorum" şeklinde aktardı.



Demokratik güzellik

Angela Cretu'nun, 2021 hedeflerini anlatırken kullandığı 'güzelliğin demokratik olması' ifadesi ilgimi çekti: "Güzelliğin demokratik ve herkes için erişilebilir olmasını sağlamak için araştırmaya, ürün geliştirmeye ve yeniliğe yatırım yapmaya devam edeceğiz. Tüm dünyada kadınları etkileyen sorunlar üzerinde konuşmayı ve değişimi teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Artık eskisinden daha cesur, odaklı ve kendimizden eminiz." Aslında dünya, dünyaya demokrasi satan ABD'deki kongre binası baskınını konuşurken, güzelliğin de demokrasi çerçevesinde ele alınması iyi geldi.