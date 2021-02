HÜLYA GÜLER

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 2020 yılında 8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çektiğini ve (2019 yılına göre düşüş yaşansa da) global pazardan aldığı payın arttığına ilişkin haberleri okuyunca, Globalturk Capital Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öney'i aradım. Kendi deyimiyle ömrünü 'yabancı yatırımcıları Türkiye'ye gelmeye ikna etmekle' geçirmiş bir isim olan Öney'e, 2021 beklentilerini sordum. 2021'in özellikle ikinci yarısı için oldukça ümitli. "2020'de üzerinde 3 yıldır çalıştığımız bir işlemi (Haznedar Refrakter'ın Fransız Imeyrs'e satışı) nihayet tamamladık" diyor ve ekliyor Öney: "Gerçekten ilginç bir yıldı. Her şeyin durduğu ilk 1-2 aydan sonra Türkiye'ye ilgiyi tekrar hissetmeye başladık. Örneğin geçen yıl 100 Türk patronla ve 50 yabancı patronla online tanıştım. Bugün halen üzerinde çalıştığımız 15-20 işlem bulunuyor."

Müzakereleri devam eden bu 15-20 işlemin taraflarını sır gibi saklayan Öney, şu bilgileri veriyor:

Söz konusu işlemler ağırlıklı olarak çeşitli sanayi kollarında üretim yapan şirketler, inşaat hizmetleri, lojistik, gıda ve gıda ambalajı, kimya, kozmetik, iş süreçleri tedariki, bilişim hizmetleri, yazılım geliştirme, güvenlik hizmetleri ile petrol ve gaz sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri kapsıyor.

Bu işlemlerin neredeyse tamamı hem hisse satın alma hem de ortaklık olarak gerçekleşecek. Örneğin yüzde 50-50, 60-40, 70-30 gibi sonuçlanacak hisse satın alma ve ortaklık kurulması. Yani ikisi bir arada işlemler.

Bunlardan 3'ü tamamlanmaya çok yakın. 3 Avrupa merkezli çok uluslu şirketle Türkiye ile şirket satın alma ya da ortaklık için müzakere ediyoruz.



YORGUN VE YAŞLI 'FIRSATLAR'

Öney'in Türk şirketlerine de bir mesajı var: "Bu süreçte bir yandan da Türk şirketlerinin Avrupalı iyi markaları alması için uğraşıyoruz. Avrupa'da birçok şirket yorulmuş, yaşlanmış durumda. Bunlar Türk şirketleri için fırsatlar yaratıyor. Eğer devlet hem Türkiye'de şirketlere birbirlerini satın alma ve birleşme konusunda, hem de yurt dışında şirket alma konusunda danışmanlık hizmeti dahil çeşitli teşvikler verirse şirketlerin güçlenmesine önemli bir katkı sağlanmış olur."



AVATARINA CAN ALMAK İÇİN KİTAP OKUYAN ÇOCUKLAR

'Ne olacak bu internet bağımlısı çocukların hali' sorusuna güzel bir cevapla karşılaştım 'internette'. İngiltere merkezli bir girişim Raz Kids, çocuklara kitap okutmanın bir yolunu bulmuş. Sitedeki e-kitapları okuyan çocuklara puan veriyor. Çocuklar da bu puanlarla oynadıkları oyunlardaki kahramanlarına (avatar diyorlar) can ya da benzeri özellikler alabiliyor. Duyduğuma göre Türkiye'den bir eğitim kurumu bu girişimle işbirliği yapıyor ve böylece öğrencilerine İngilizce kitap okutuyormuş. Şu ana kadar 11.5 milyonun üzerinde e-kitabın okunduğu uygulamanın Türkçe kitaplar için yapılması ne güzel olurdu değil mi?