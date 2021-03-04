HÜLYA GÜLER

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), her ayın ilk günlerinde ihracat rakamlarını açıkladığı rutin toplantısını, bu kez TİM Kadın Konseyi üyeleriyle birlikte Ankara'da gerçekleştirdi. Önceki gün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla gerçekleşen şubat ayı toplantısı sonrasında, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Kadın Konseyi üyeleri kadın gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Gülle'nin tek erkek katılımcı olduğu toplantıda hem kadına yönelik umut veren projeleri dinledik, hem de samimi itiraflar geldi. Sohbetimiz, "100 bini aşan büyük ihracat ailesinin kaçı kadın" sorusuyla başladı. TİM, kadın ihracatçılara yönelik oldukça kapsamlı bir çalışma başlatmış. Sadece üye sayısı değil, kadın ihracatçıların güçlendirilmesi için de neler yapılabileceğini tespit etmek üzere bir komite kurulmuş, yol haritası çizilmiş bile. 100 bini aşkın ihracatçının (kesin olmayan bilgilere göre) arasında 5 bin civarında kadın bulunuyor. Başkan Gülle, bu rakamın elbette yetersiz olduğunu, artması ve mevcut kadın üyelerin desteklenmesi için daha çok çaba göstereceklerini söylüyor. Kadınları desteklemenin ülke ekonomisinde büyük fark yaratacağını söyleyen Gülle, "Kadını desteklemek, öyle kapıyı açarak, asansörde yol vererek olmaz. Bunları tabi ki yapacağız ama asıl kadınlara kredi vermeliyiz, finansal olarak desteklemeliyiz. Bu ülkemiz için de kritik bir konu" diyor. Geçen yıl Eximbank'ın 500 milyon dolarlık kaynağından kadınların kullandığı kredi toplamının sadece 5 milyon dolar olduğunu söyleyen Gülle, bunun nedenlerini şöyle anlattı: "Bu rakam çok düşük. Böyle olmasında birçok faktör etkili. Çoğu zaman kadınların kredi imkânlarından, devletin verdiği desteklerden haberi olmadığını görüyoruz. Bir de teminat mektubu konusu var. Kadınlar teminat mektubu almakta zorlandıkları için kredi kullanamıyorlar. Bunun için projeye teminat mektubu verilmesi, kadınlara bu anlamda pozitif ayrımcılık yapılması konusunda girişimlerimiz var." Kadınların borçlarına sadık olduklarını da hatırlatan Gülle, kadınların projelerinin kredilendirilmesi, kredi kullanarak büyümeleri konusunda daha fazla cesaretlendirilmesi için herkese çağrıda bulunuyor; tek kanatla uçulmaz...



İHRACATTA 'KADIN GİRİŞİMCİ' ETİKETİ

Sohbetimizde TİM Kadın Konseyi üyeleri de dünyadan güzel örnekler paylaştı. Örneğin Afrika'da bir süredir kadın girişimcilerin ürünleri 'kadınlar tarafından üretilmiştir' etiketiyle ihraç ediliyormuş. TİM de yakında kadın ihracatçıların ürünlerini etiketleyecekmiş. Şimdiden bazı kadın ihracatçılar kadınların global olarak desteklendiği Woman On platformuna üye olmuşlar bile. Başkan Gülle, dünyada kadınların ürünlerine öncelik verilmesi yönünde bir trend geliştiğini ve Türkiye'nin bu konuda güçlü bir potansiyeli olduğuna dikkat çekiyor.



İŞ'TE KADINLARIN YÜKSELEBİLECEĞİ 100 ŞİRKET

Söz kadınlardan ve kadınları destekleyenlerden açılmışken ekonomi dünyasının yeni fikri INBUSINESS Dergisi, Global Yatırım Holding Başkanı Mehmet Kutman'ı kapağına taşıdığı mart sayısında, 'İŞ'te Kadının Yükselişi Araştırması'nın sonuçlarını yayınladı. 100'ü aşkın şirketin katıldığı araştırmada, en çok kadın çalışanı olan şirketlerin yanı sıra orta ve üst kademede en çok kadın yönetici bulunan şirketler ve yönetim kurulunda en çok kadın üyesi bulunan şirketlere yer verildi. Kadın konusundaki çalışmalara da kaynak olacak nitelikteki bu kapsamlı araştırmanın detaylarını ve çarpıcı birçok dosya haberi INBUSINESS mart sayısında okuyabilirsiniz.