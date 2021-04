HÜLYA GÜLER

Geçen hafta 2.6 milyar dolar değerlemeyle 300 milyon dolarlık yeni bir yatırım alan Getir'in Kurucusu Nazım Salur ile yaptığım sohbetten dikkat çeken mesajları yazmıştım. Sonrasında notlarımı kontrol ederken Salur'un, Getir'i halka arz etme planını yazmayı unuttuğumu fark ettim.

Salur, daha şirketin kuruluşunda organizasyon yapısını global bir marka olma vizyonuyla şekillendirmiş. Bu yolculukta belli bir mesafe aldıktan sonra da halka arzı planlamış. Bu sözlerden hareketle yakın zamanda İngiltere pazarına giren Getir, 'acaba Londra Borsası'nda mı, yoksa Borsa İstanbul'da mı halka arz olur, bu konuda atılmış bir adım var mı' diye internette araştırırken, karşıma ilginç bir şirket çıktı.

İnternet üzerinden (ağırlıklı üst segmente hitap eden lüks restoranlardan) yemek siparişi verilen bir teknolojik girişim;

Deliveroo. İngiltere ve İrlanda'da çok yaygın olan Deliveroo'nun 12 ülkede faaliyeti bulunuyor.

Halka arzda belirlenen fiyata bakılırsa şirketin değeri 10 milyar doları aşıyor. 50 bini İngiltere olmak üzere 100 bin kuryesi var. İşte Getir'in halka arzı ile ilgili arama yaparken karşıma Deliveroo'nun çıkmasının sebebi de bu kuryeler.

Anladığım kadarıyla bisiklet ve motosiklet ile teslimat yapan kuryeler Deliveroo'nun kadrolu personeli değilmiş.

İngiltere'de çok yaygın olan esnek çalışma modeli kapsamında saat başına ücret alıyorlarmış.

Şirketin halka arzı gündeme gelip, değeri de 10 milyar dolarları aşınca bu alandaki sendika, kuryelerin bazı haklarının verilmediği konusunda açıklamalarda bulunmuş. Evet, tüm bu tartışmalar belki İngiltere piyasasını ilgilendiriyor. (Bu arada tartışmaları okuyunca aklıma Salur'un, Getir'in kuryelerine ısrar edip özel sağlık sigortası dahi yaptırmasıyla ilgili hassasiyeti geldi.) Ama benim konuyla ilgili dikkat çekmek istediğim nokta farklı;

Deliveroo'nun cep telefonu aplikasyonu üzerinden talep toplaması. İşte bu kısım bugün olmasa bile gelecekte sanırım hepimizi ilgilendirecek. Çünkü bu yepyeni bir satış kanalı.

Yeni ekonominin temsilcisi bir şirket olarak Deliveroo, halka arzda da bildiğimiz geleneksel yöntemlerin dışında bir yolla cep telefonundan talep topladı.

Detaylarına bakamadım ama Deliveroo, belki aplikasyon üzerinden gelen müşterisine hisselerinde indirim yapıyor, belki de hisselerini alan müşterilerinin evine ekstra bir tatlı gönderiyor kim bilir...

Ama şurası bir gerçek telefonundan artık her şeyi alan müşteri, hisse senedi de alabilecek. Ya da tersi bir bakış açısıyla artık her şeyi telefondan satan şirketler için aplikasyonlar, halka arzlarda yeni bir satış kanalı olarak karşımıza çıkabilir.

Dün konuyu halka arz meselelerinde tecrübeli birkaç kaynağıma sordum.

Onlar da ilk kez böyle bir uygulama duyduklarını ve teknolojiyle şekillenen günlük yaşama bakılırsa bunun kaçınılmaz olduğunu söylediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik reform paketindeki maddelerden biri de halka arzların kolaylaştırılması ve desteklenmesi idi. Bakarsınız, genç nüfusuyla yeni teknolojiye çok çabuk uyum sağlayan Türkiye'de, şirketlerin internet aplikasyonu üzerinden talep topladığı halka arzları yakında görürüz.