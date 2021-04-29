HÜLYA GÜLER

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, CEO'su Hilal Suerdem ve Yurtdışı Satış Direktörleri İsmail Çelen ve Morris Erginbaş ile şirketin yurtdışı atağını konuşmak üzere bir araya geldim. Yurtdışı atağı diyorum çünkü sadece bu yıl ocak ayından bu yana yurtdışında 11 mağaza açmış Kiğılı. Ve bunların 6'sı İtalya'da. Yani erkek giyimin en güçlü markalarının olduğu bir pazarda. 56 yıllık deneyimi ile Türkiye'de erkek giyimin duayen isimlerinden Abdullah Kiğılı'ya pandemi koşullarına rağmen bunu nasıl başardıklarını sordum. Abdullah Kiğılı'nın anlattıkları sadece Türk hazır giyim sektörü değil özellikle Avrupa Birliği pazarlarına ihracat yapan ya da yurtdışında markalaşmayı hedefleyen tüm şirketler için rehber niteliğinde. Kiğılı, pandemi öncesinde hazırladığı yurtdışı stratejisini geçen yıl aksatmadan hayata geçirmiş. 48 ülkede 51 mağazaya ulaşan Kiğılı'nın ayrıca 117 satış noktası bulunuyor. Bu yılın sonuna kadar yurtdışı mağaza sayısını 85'e çıkarmayı hedefliyor. "Pandemide Avrupa'da hiç akla gelmeyecek şirketler ve markalar büyük bir yumruk yedi. Önümüzdeki günlerde bunların çoğunun el değiştirdiğini ya da yok olduklarını göreceğiz" diyerek söze başladı Abdullah Kiğılı, Kovid-19 virüsünün Çin kaynaklı olmasının önümüzdeki dönemde Türkiye lehine sonuçlarını daha fazla göreceğimizi söyledi. Batı ülkelerinde Çin, Tayvan ve Vietnam gibi pazarlara karşı önümüzdeki dönemde daha fazla hissedeceğimiz bir tavır olacağını öngören Abdullah Kiğılı buna bir de artan lojistik maliyetleri, Türkiye'nin yakınlığı ve üretim sektörlerinin sofistike oluşunu eklediğinizde tedarik rotalarındaki değişimin Türkiye'ye yarayacağı söylemlerinin çok gerçekçi bulduğunu vurguladı. Türkiye'deki marka konumunu istediği noktaya getirdikten sonra bir süredir yürüttüğü yurtdışı faaliyetlerinde pandemiye rağmen yakaladığı başarıyı ise izledikleri stratejiye bağladı. Girmek istedikleri her ülkenin 'Kiğılı'sını bulduklarını yani en yaygın erkek giyim markasını incelediklerini ve ona göre yapılandıklarını anlattı. Yurtdışı operasyonlarını yürüten ekibin 11 farklı dil konuştuğunu ve ekipte 6 farklı pasaport bulunduğunu ve bunun da kendilerine sağladığı operasyonel avantajları sıralamayı ihmal etmeyen Abdullah Kiğılı ile sohbetimiz sırasında 'çok dinamik' dediği ekipten, bir futbol takımı sponsorluğu anlaşması haberi geldi. Bir de instagram üzerinden Hırvatistanlı bir yatırımcıdan ortaklık teklifi. Pandeminin yurtdışında sunduğu fiziksel ve online büyüme fırsatlarını değerlendirmekte son derece kararlı olan Abdullah Kiğılı, tüm güçlü Türk markalarının da bunu yapacağından emin.



FİLİSTİN'DE KADIN-ERKEK BANKACILARI GİYDİRİYOR

Kiğılı'nın Filistin'deki mağazasının çok iyi gittiğini anlatan Abdullah Kiğılı, bu mağaza aracılığıyla Filistin'de aralarında kadınların da bulunduğu 2500 bankacının ofis kıyafetlerini diktikleri bilgisini de paylaştı. 'Buradan artık kadın giyim de girersiniz' dedim, Abdullah Kiğılı'nın cevabı netti: "Yok hayatta girmem, Filistin'deki mecburi."