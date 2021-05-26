İngiliz basınından flaş iddia! BioNTech aşısını karalamak için para teklif ettiler...

GİZLİ RAPOR GÖRÜNTÜSÜ VERİLDİ

Buna göre takipçilerine "Medya bu gerçeği örtbas etmeye çalışıyor. BioNTech aşısı son derece tehlikeli ve bu gizlenmeye çalışılıyor" demeleri için fenomenler sahte linkler yollayan ajans bu linklerde, Le Monde, Reddit ve Ethical Hacker gibi sitelerde yayınlanan ve 'sızdırılmış gizli rapor' görüntüleri kullandı.

The Guardian'a göre ajans, sosyal medya fenomenlerine AstraZeneca aşısını övmeleri için 30 saniyelik bir paylaşım karşılığında 2 bin 510 dolar (yaklaşık 21,2 bin lira) teklif etti.