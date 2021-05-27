Havada görülen cisim dünyayı şoke etti! Bulutların arasına girdi ve kayboldu!

UFO ve uzaylı tartışmaları asla bitmiyor. Yıllardır uzaylılar tarafından kaçırılma hikayeleri, kaza yapan UFO'lar, devletlerin ellerinde uzaylılarla alakalı bilgi olduğu ama bunların saklandığı iddiaları söylenir durur. Hatta komplo teorisyenlerinin hedefinde NASA var. NASA'nın Ay ve Mars'ta uzaylılara ait kalıntılar bulduğu söylenir. Fakat son dönemde yaşanan bazı gelişmeler iddiaları farklı bir boyuta taşıdı.

Pentagon, 2015 yılına ait bir videonun incelendiğini açıkladı. Eski ABD Başkanı Barack Obama da bir televizyon programında "Gökyüzünde hareket eden cisimlerin kayıtları var. Ancak tam olarak rotalarını, nasıl hareket ettiklerini bilmiyoruz. İnsanlar bu işin araştırılmasını istiyor. Şimdilik söyleyebilecek başka bir şeyim yok" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de günlük olarak düzenlenen basın toplantısında, "Tanımlanan ya da tanımlanamayan hava araçları tarafından hava sahamıza yönelik ihlalleri ciddiye alıyoruz" yorumunda bulundu.