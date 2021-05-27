Havada görülen cisim dünyayı şoke etti! Bulutların arasına girdi ve kayboldu!

UFO ve uzaylı tartışmaları asla bitmiyor. Yıllardır uzaylılar tarafından kaçırılma hikayeleri, kaza yapan UFO'lar, devletlerin ellerinde uzaylılarla alakalı bilgi olduğu ama bunların saklandığı iddiaları söylenir durur. Hatta komplo teorisyenlerinin hedefinde NASA var. NASA'nın Ay ve Mars'ta uzaylılara ait kalıntılar bulduğu söylenir. Fakat son dönemde yaşanan bazı gelişmeler iddiaları farklı bir boyuta taşıdı.
Pentagon, 2015 yılına ait bir videonun incelendiğini açıkladı. Eski ABD Başkanı Barack Obama da bir televizyon programında "Gökyüzünde hareket eden cisimlerin kayıtları var. Ancak tam olarak rotalarını, nasıl hareket ettiklerini bilmiyoruz. İnsanlar bu işin araştırılmasını istiyor. Şimdilik söyleyebilecek başka bir şeyim yok" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de günlük olarak düzenlenen basın toplantısında, "Tanımlanan ya da tanımlanamayan hava araçları tarafından hava sahamıza yönelik ihlalleri ciddiye alıyoruz" yorumunda bulundu.
Tüm bunlar yaşanırken ABD'nin Montana eyaletinde UFO görüldü. Görgü tanıkları uçan cismin UFO olduğunu, uçağa ya da helikoptere benzemediğini belirtti. Komplo teorisyenleri cismin farklı bir şekle sahip olduğunu, alçaktan uçup, sanki inceleme yaptığını ileri sürdü. Sözde uzay gemisi bir süre daha dolandıktan sonra bulutların arasına girdi ve kayboldu.
Amerika'da UFO görüldü iddiası. İşte yeni görüntüler | Video
Video sosyal medyada da oldukça ilgi gördü. Kendine uzaylı uzmanı diyen biri yaptığı açıklamada, uçan cismin kesinlikle bir uzay gemisi olduğunu ve son aylarda benzer UFO'nun aynı bölgede dolaştığını ileri sürdü. Bir başkası ise gizli bir askeri araç olabileceğini söyledi.