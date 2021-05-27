Amerika'da UFO görüldü iddiası. İşte yeni görüntüler | Video

Amerika'nın Montana eyaletinde UFO görüldü. Görgü tanıkları uçan cismin UFO olduğunu, uçağa ya da helikoptere benzemediğini belirtti. Sözde uzay gemisi görüldükten kısa süre sonra bulutların arasına girdi ve ortalıktan yok oldu.

Amerika'nın Montana eyaletinde UFO görüldü. Görgü tanıkları uçan cismin UFO olduğunu, uçağa ya da helikoptere benzemediğini belirtti. Sözde uzay gemisi görüldükten kısa süre sonra bulutların arasına girdi ve ortalıktan yok oldu.