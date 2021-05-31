Dünya Kargu-2 İHA’larını konuşuyor! Tarihte bir ilke imza attı

Türkiye'nin İHA/SİHA teknolojisinde attığı adımlar dünya güçleri tarafından yakından takip ediliyor.
"TÜRK İHA'LARI TARİHTE İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ"
Azerbaycan'ın işgalci Ermeni güçlerine karşı yürüttüğü savaşta zaferi getiren Bayraktar TB2 SİHA'larının başarısından sonra şimdi de gözler, Türk Kargu-2 kamikaze İHA'larına çevrildi.
Geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip olan ve "Türkiye'nin "Türkiye'nin gökyüzündeki askerleri" olarak da nitelendirilen yeni nesil kamikaze drone'u Kargu-2, Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Libya Uzmanlar Paneli'nin yeni raporunda kendine geniş yer buldu.
YAPAY ZEKA İNİSİYATİF ALIP CANLI HEDEFİ YOK ETTİ
Libya'da darbeci Hafter güçlerine karşı yürütülen savaşta Türk Kargu-2'lerin önemine vurgu yapılan raporda, Türk drone'larının dünya tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğine yer verildi.
Raporda, Libya'daki çatışmalar sırasında Hafter güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıların etkisiz hale getirilmesinde efektif bir biçimde kullanılan İHA'ların, sahip olduğu yapay zeka teknolojisi sayesinde canlı hedefleri komut almadan tespit edip vurduğuna yer verildi.
BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda, Kargu-2'lerin önceden komut almaksızın, yapay zeka özelliği sayesinde veri tabanında bulunan bilgiler doğrultusunda canlı Hafter hedeflerini algılayıp otonom saldırı gerçekleştirdiği aktarılırken, bunun dünya tarihinde bir ilk olduğu vurgusu yapıldı.
DÜNYA BASININDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Kargu-2'lerin otonom saldırısının, insansız hava araçlarının kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği ilk saldırı örneği olduğunu söyleyen rapor, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
Savaşların seyrini değiştirecek yapay zeka teknolojisine sahip Kargu-2'nin başarısı, "Drone'lar ilk kez insanlara tamamen otonom olarak saldırmış olabilir" ifadeleriyle manşete taşındı.
"Katil robotların çağı başladı" şeklinde servis edilen haberlerde sık sık, Türk drone teknolojisinin çağının öncüsü olduğuna dair vurgularda bulunuldu.