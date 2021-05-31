Dünya Kargu-2 İHA’larını konuşuyor! Tarihte bir ilke imza attı

Geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip olan ve "Türkiye'nin "Türkiye'nin gökyüzündeki askerleri" olarak da nitelendirilen yeni nesil kamikaze drone'u Kargu-2, Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Libya Uzmanlar Paneli'nin yeni raporunda kendine geniş yer buldu.