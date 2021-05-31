İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gizli düğününde yeni detaylar!

Sık sık "Johnson'ın arkasındaki sessiz güç" olarak lanse edilen Symonds'ın, parti içindeki isimler tarafından oldukça eleştirildiği biliniyordu. Johnson üzerinde oldukça etkili olduğu söylenen Symonds'ın, Johnson'ı birçok konuda yönlendirdiği söylenirken, ilişkisini resmiyete dökmesinin ardından hükümet politikaları üzerindeki etkisini artıracağı da, İngiliz basınında yer alan bir diğer önemli iddia olarak öne çıktı.