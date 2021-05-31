İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gizli düğününde yeni detaylar!

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın düğün töreni, dünya çapında yankı uyandırdı. 56 yaşındaki Johnson'ın, 33 yaşındaki nişanlısı Carrie Symonds ile Westminster Katedrali'nde gizlice evlenmesinin ardından İngiliz basınında tüm gözler, gizli düğündeki detaylara çevrildi.
DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
İngiltere'de yaklaşık 200 yıldan bu yana başbakanlık görevindeyken evlenen ilk başbakan olarak da tarihe geçen Johnson, Symonds ile attığı imzayla üçüncü kez dünyaevine girdi.
Ortak bir çocukları bulunan çiftin gizli nikahı ise, meraklı gözleri üzerine topladı. Düğün haberinin ardından ortaya çıkan yeni fotoğraflar, İngiliz gündemine oturdu. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle en fazla 30 kişinin davet edilebildiği düğüne, misafirler son anda davet edildi.
34 BİN LİRALIK GELİNLİK DİKKAT ÇEKTİ
Symonds'ın giydiği 2 bin 870 sterlinlik (yaklaşık 34 bin Türk lirası) gelinlik ise, düğünün en ok konuşulan detayı oldu. Gelinliğin altına ayakkabı giymemesiyle dikkat çeken Symonds'ın bohem konseptli düğünü, İngiliz basınında beğeni yağmuruna tutuldu.
Gizli düğünün ardından, çiftin olaylı geçmişi ise bir kez daha gündeme geldi. Muhafazakar Parti üyesi olan Carrie Symonds'ın Boris Johnson'la olan gizli ilişkisi, 2018 yılında başlamıştı.
YASAK AŞK YANKI UYANDIRMIŞTI
O dönem Dışişleri Bakanı olarak görev yapan ve ikinci eşi Marina Wheeler ile evli olan Johnson'ın, Muhafazakar Parti'nin PR işlerini yürüten genç isim Symonds'la yaşadığı gizli ilişki büyük yankı uyandırmıştı.
Uzun bir süre boyunca ilişkilerini kabul etmeyen çift, Johnson'ın boşanmasının ardından ilk defa el ele görüntülenmişti.
JOHNSON'IN ARKASINDAKİ ZEKA
Johnson'ın başbakan seçilmesinin ardından sevgilisiyle beraber başbakanlık konutuna taşınan Symonds'ın hamilelik haberinin hemen ardından çiftin nişanlandığı açıklanmıştı.
Sık sık "Johnson'ın arkasındaki sessiz güç" olarak lanse edilen Symonds'ın, parti içindeki isimler tarafından oldukça eleştirildiği biliniyordu. Johnson üzerinde oldukça etkili olduğu söylenen Symonds'ın, Johnson'ı birçok konuda yönlendirdiği söylenirken, ilişkisini resmiyete dökmesinin ardından hükümet politikaları üzerindeki etkisini artıracağı da, İngiliz basınında yer alan bir diğer önemli iddia olarak öne çıktı.