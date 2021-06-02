İsrail’den skandal yardım talebi! Yeni saldırılar için ABD’den para alacak

İsrail'in, İran nükleer anlaşması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın buna yeniden katılma hamleleri konusunda "oldukça endişeli" olduğunu kaydeden Graham, "İsrail'de sahadaki farklılıklar ne olursa olsun, iki mesaj var. 'Teşekkürler Amerika, desteğinize ihtiyacımız var' ve 'lütfen İranlıların nükleer silah elde etmesine izin vermeyin çünkü bu, dünyadaki istikrarı yok edebilir'. Yani İsrail'deki herkes, İran nükleer anlaşmasının kötü bir fikir olduğu fikrinin arkasında birleşmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.