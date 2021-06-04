Çinli bilim insanı canlı yayında açıkladı: Koronavirüs biyolojik silah olarak üretildi

Dünyayı etkisini altına alan koronavirüs salgınında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Dünya çapında şimdiye dek 3 milyon 717 bin kişi öldüren salgın felaketinin, başlatılan aşı uygulamalarıyla görece kontrol altına alınmaya başlamasıyla gözler bir kez daha salgının ortaya çıkış nedenlerine ilişkin söylentilere çevrildi.

"ÇİN HÜKÜMETİ BİYOLOJİK SİLAH OLARAK ÜRETTİ"

İlk olarak Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarından çıktığı öne sürülen, daha sonra laboratuvardan sızmasına ilişkin araştırmaların yapıldığı virüs hakkında kanıtlarla desteklenerek ortaya yeni atılan bir iddia, dünya gündemine bomba gibi düştü.