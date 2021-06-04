Çinli bilim insanı canlı yayında açıkladı: Koronavirüs biyolojik silah olarak üretildi

Dünyayı etkisini altına alan koronavirüs salgınında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Dünya çapında şimdiye dek 3 milyon 717 bin kişi öldüren salgın felaketinin, başlatılan aşı uygulamalarıyla görece kontrol altına alınmaya başlamasıyla gözler bir kez daha salgının ortaya çıkış nedenlerine ilişkin söylentilere çevrildi.
"ÇİN HÜKÜMETİ BİYOLOJİK SİLAH OLARAK ÜRETTİ"
İlk olarak Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarından çıktığı öne sürülen, daha sonra laboratuvardan sızmasına ilişkin araştırmaların yapıldığı virüs hakkında kanıtlarla desteklenerek ortaya yeni atılan bir iddia, dünya gündemine bomba gibi düştü.
Çinli bilim insanı Dr. Li-Meng Yan, Çarşamba akşamı ABD'li medya kuruluşu Newsmax'e yaptığı açıklamalarda, Çin hükümetinin koronavirüsü laboratuvarda biyolojik silah olarak ürettiğini ve dünya çapında birçok hükümet yetkilisinin bundan haberdar olduğunu ileri sürdü.
Geçtiğimiz aylar süresinde salgının perde arkasına ilişkin üç rapor hazırlayan, ancak raporları paylaşmasıyla birlikte sosyal medya hesapları askıya alınan Yan, canlı yayında bomba etkisi yaratan açıklamalarda bulundu. Yayında "Kovid-19: Sınırları olmayan bir biyolojik silah" başlıklı raporundan parçalar sunan Yan, Çin Komünist Partisi tarafından geliştirilen koronavirüs hakkındaki gerçeğin başta ABD yetkilileri olmak üzere birçok devlet tarafından bilinmesine rağmen örtbas edildiğini söyledi.
Koronavirüste, inkar edilmez bir biçimde insan izi bulunduğunu söyleyen Yan, Çin hükümetinin sürdürdüğü virüs deneylerinde koronanın bulaşıcılığından ölümcül etkilerine kadar birçok etkinin araştırıldığını söyledi.
Fauci'nin sızan mailleri büyük yankı uyandırdı
Yan'ın açıklamaların en dikkat çekici yanı ise, ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'ye dair iddiaları oldu. Fauci'nin Ocak-Haziran 2020 tarihlerine ait 3 bin 200'den fazla mail içeriğinin sızdığına dikkat çeken Yan, Washington Post tarafından da sızdığı onaylanan bu maillerde Fauci'nin Çin hükümetinin yürüttüğü deneylere dair bilgisinin olduğuna dair ifadeler bulunduğunu söyledi.
Maillerden birinde Fauci'nin ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Yardımcısı Dr. Hugh Auchincloss'a yazdığı, koronavirüslerin işlevlerinin geliştirilmesi üzerine yazılmış bir makaleyi tartıştığı ve Auchincloss'tan konuya ilişkin acil geri dönüş beklediğine ilişkin ifadeler yer alıyor.
"FAUCI ARAŞTIRMALARDAN UZUN SÜREDİR HABERDARDI"
ABD medyasında da yayınlanan maillerde, Fauci'nin daha önce meslektaşları tarafından virüsün doğal yolla evrim izleri taşımadığına, laboratuvar koşullarında üretildiğine dair kesin izler bulunduğuna dair uyarıldığı da ortaya çıktı. Çin hükümetinin yaptığı araştırmaya dair elinde resmi raporları bulundurmasına rağmen Fauci'nin "koronavirüsün laboratuvardan sızdığı"nı uzun bir süre reddettiğine dikkat çeken Yan, Fauci'nin bu ifadesini 2020 Mayıs ayından itibaren değiştirdiğini ve sızıntı ihtimallerinin ayrıntılı olarak araştırımasına ilişkin beyanlarda bulunduğuna da vurgu yaptı.
Sızan maillerde, Fauci'nin uzun bir süredir devam eden "kontrol edilebilir virüs geliştirme araştırmalarına" destek verdiği yönünde de kanıtlar bulundu.
HESAPLARI ASKIYA ALINDA
Canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bilim insanı Yan, kaleme aldığı araştırmaların Çin hükümeti tarafından yok edilmemesi için ABD'ye gelerek gerçeği dünya ile paylaşmaya karar verdiğini vurguladı.
Çin hükümetinin salgındaki rolünün giderek daha belirginleştiğini vurgulayan Yan, Biden hükümetinin de artan baskılar sonucu laboratuvar ortamında geliştirilen virüs hakkında ayrıntılı rapor talep ettiğini söyledi.