İsrail'den alçak provokasyon! Hz. Muhammed'e hakaret edip Filistinlilere saldırdılar

BAYRAK YÜRÜŞÜNDE HAZRETİ MUHAMMED'E HAKARET

Aşırı sağcı Yahudiler, Şam Kapısı'nda düzenledikleri provokatif "Bayrak Yürüyüşü"nde İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret etti. İsrail polisi korumasında Şam Kapısı'nda toplanan yaklaşık 5 bin fanatik Yahudi, ellerindeki İsrail bayraklarıyla uzun bir süre gösteri düzenledi. Gazetecilere ve etraftaki bazı Filistinli gençlere de sataşan Yahudiler, ayrıca "Araplara ölüm" sloganları attı.