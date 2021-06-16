İsrail'den alçak provokasyon! Hz. Muhammed'e hakaret edip Filistinlilere saldırdılar
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İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin çevresinde, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda "Bayrak Yürüyüşü”nü protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 33 kişi yaralandı. Öte yandan aşırı sağcı yahudiler, provokatif 'Bayrak Yürüyüşü'nde Hz. Muhammed'e hakaret edildi.