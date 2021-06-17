ABD Başkanı Joe Biden gazeteciyi böyle azarladı!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsviçre'nin Cenevre kentinde yüz yüze görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

MUHABİRE BAĞIRDI

Basın toplantısının ardından kürsüden ayrılan Biden'a, kapıdan çıktığı sırada bir muhabir, "Putin'in davranışlarını değiştireceğine sizi ne bu kadar inandırıyor" diye sordu. "Benim böyle bir güvencem yok, neler oluyor neden hep böyle yapıyorsun" diyerek muhabire bağıran Biden, muhabire, "Ben ne zaman böyle bir şey söyledim" dedi.