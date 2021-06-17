Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası Cenevre’de düzenlediği basın toplantısından ayrıldığı sırada ısrarla soru sormaya devam eden muhabiri azarladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsviçre'nin Cenevre kentinde yüz yüze görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından kürsüden ayrılan Biden'a, kapıdan çıktığı sırada bir muhabir, "Putin'in davranışlarını değiştireceğine sizi ne bu kadar inandırıyor" diye sordu. "Benim böyle bir güvencem yok, neler oluyor neden hep böyle yapıyorsun" diyerek muhabire bağıran Biden, muhabire, "Ben ne zaman böyle bir şey söyledim" dedi.



Vücut dilinden sinirlendiği ve gergin olduğu anlaşılan Biden muhabire, Putin ile ilgili olarak, "Ben dedim ki, davranışlarını değiştirecek şey, dünyanın geri kalanının onlara tepki vermesi ve dünyadaki önemlerini azalmakla olur" ifadelerini kullanarak, "Bir güvence değil, sadece gerçekleri söylüyorum" dedi.

Muhabirin ısrarla Putin'in daha önce değişmediğini ve Biden'ın bu şartlar altında görüşmeyi nasıl yapıcı olarak değerlendirdiğini sorması üzerine Biden muhabire, "Eğer bunu anlamıyorsan yanlış meslektesin" dedi.



Biden, muhabirden özür diledi

Konferansın ardından ABD'ye dönüş için başkanlık uçağına binmeden evvel Biden muhabirden özür diledi. Biden, "Çabuk sinirlendiğim için özür dilerim. Asla pozitif sorular sormuyorsunuz" dedi.



Muhabir ise sorduğu sorunun doğru olduğunu belirterek, "Putin görüşmenin ardından basın konferansında eleştirildiği şeylerin bir kısmını tekrar yaptı" ifadelerini kullandı. Biden ise, "Buraya yapmak için geldiğim şeyi yaptım" dedi.