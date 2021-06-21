ABD Donanmasından ‘şok denemesi’! Patlama deprem etkisi yarattı

3,9'LUK DEPREM YARATTI

BBC'nin haberine göre 18 bin 143 kilogram patlayıcı, USS Gerald R. Ford'un savaş koşullarına dayanma kabiliyetinin test edilmesi amacıyla yapılan kontrollerin bir parçası olarak, ABD'nin doğu kıyılarında yürütülen "Donanma Şok Denemeleri" (Full Ship Shock Trial) kapsamında patlatıldı.