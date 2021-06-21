ABD Donanması'ndan 18 tonluk bomba ile test! Patlama ve deprem anı kamerada | Video
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ABD Donanmasının paylaştığı yeni görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. Donanma'nın 13 milyar dolar değerindeki en pahalı uçak gemisi USS Gerald R. Ford'daki 'şok testi' sırasında 3.9 depremini tetikleyen 18 tonluk bir bomba patlamasının görüntülerini yayınlandı.